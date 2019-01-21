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21.01.2019
Lenta.ru

Санкции США против российского МС-21 оказались "технологическими ограничениями"

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: Департамент PR Корпорации "Иркут" / РИА Новости

Меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика компонентов для российского гражданского самолета МС-21, являются не санкциями, а "технологическими ограничениями", сообщил еженедельнику "Аргументы и Факты" гендиректор "АэроКомпозита" Анатолий Гайданский.

Менеджер отметил, что возглавляемая им компания использовала продукцию бельгийской Solvay, материал для которой производило ее американское подразделение. Поставки от западного подрядчика российская сторона перестала получать в сентябре 2018 года.

"Однако это не санкции, а технологические ограничения Министерства промышленности и торговли США. Активы у нас не арестованы. Речь идет о том, что товар, произведенный на территории США, по лицензии США либо с американской долей добавленной стоимости больше 25 процентов, не может быть поставлен без соответствующей экспортной лицензии", — заявил Гайданский.

Подобные действия американской стороны гендиректор объяснил проявлением конкурентной борьбы с программой МС-21. Глава "АэроКомпозита" заверил, что на создание российского самолета такие ограничения не окажут серьезного влияния, поскольку уже сформирован пул компаний, способных обеспечить необходимый объем композитных материалов.

В январе стало известно, что создание композитного "черного крыла" для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США в отношении предприятий "Ростеха".

Год назад заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра "Норма", доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что "черное крыло" МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

18.01.2019
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