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21.01.2019
Lenta.ru

В России испугались падения российского атомолета

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-2
Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: Максим Туманов / РИА Новости

Самой главной трудностью на пути создания российского атомолета — самолета с ядерной электродвигательной установкой —является риск его падения, сообщил еженедельнику "Звезда" военный эксперт Юрий Кнутов.

"Ведь даже самые совершенные военные и гражданские самолеты периодически падают из-за отказа техники. Но я все же с оптимизмом смотрю на ситуацию с атомолетом", — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что СССР удалось обогнать США в создании компактных ядерных реакторов и средств защиты от радиации, но не удалось решить всех проблем с безопасностью. Он полагает, что темп соответствующих работ в Советском Союзе пошел на спад после аварии спутника с ядерным реактором "Космос-954", упавшего в январе 1978 года на Канаду.

По его словам, в настоящее время в России "активно совершенствуются технологии, позволяющие надежно защитить реактор от взрывов и любых механических повреждений", поэтому, вероятно, "эра атомолетов не за горами".

Кнутов уверен, что демонстрация в 2018 году перспективных образцов оружия, оснащенного малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, показала, что "для наших инженеров неосуществимых задач не существует".

Первые проекты атомолетов начали разрабатываться еще во времена холодной войны. Преимущественно ими занимались в СССР и США.

18.01.2019
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Страны
Канада
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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5 комментариев
№1
21.01.2019 09:12
Цитата, q
Самой главной трудностью на пути создания российского атомолета — самолета с ядерной электродвигательной установкой —является риск его падения,
И советскому Ту-95ЛЛ , и будущему российскому , и американскому атомолёту никто не даёт гарантий сохранности ядерного реактора при скорости падения 135м/сек.
Цитата, q
Кнутов уверен, что демонстрация в 2018 году перспективных образцов оружия, оснащенного малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, показала, что "для наших инженеров неосуществимых задач не существует".
Ну так и пусть амфибийное судно снабжения на воздушной подушке сделают по типажу "Зубра". Возьмёт на борт 50-100тонн полезного груза и вдоль побережья или на Северный полюс со скоростью 50-100км/час-чем не задача ......?
0
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№2
21.01.2019 11:32
Цитата, q
В России испугались падения российского атомолета
Цитата, q
Самой главной трудностью на пути создания российского атомолета — самолета с ядерной электродвигательной установкой —является риск его падения, сообщил еженедельнику "Звезда" военный эксперт Юрий Кнутов.
))) Лента.сru...
Пока в России "испугался" только эксперт Кнутов...
0
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№3
21.01.2019 12:06
А кто-то собирается ставить атомные силовые установки на самолёты? Пока речь шла только про крылатые ракеты с термоядерной боевой частью, которые просто так запускать не будут. А их испытания не просто так проходят на полигоне Новая земля.
-1
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№4
21.01.2019 12:18
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №3
А нет некой возможности "нежно" катапультировать ЯСУ в случае аварии самолета?
0
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№5
21.01.2019 15:39
Цитата, gerrfrost сообщ. №4
А нет некой возможности "нежно" катапультировать ЯСУ в случае аварии самолета?
При желании много чего можно придумать. Вопрос в том, а есть ли необходимость в таких самолётах? Пока ни кто официально не заявлял о разработке подобных проектов.
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