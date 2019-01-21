Российское оборудование на МКС оказалось в критическом состоянии

В Центре имени Хруничева рассказали о работе функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" на Международной космической станции за пределами гарантийных сроков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад, подготовленный к "Королевским чтениям".

"Сертифицированный срок службы ФГБ истек в ноябре 2013 года. Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки, — говорится в документе. — Анализ данных по расходу ресурса работы бортовых систем ФГБ показал, что наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз".

ФГБ "Заря" был запущен в 1998 году и является первым модулем МКС, отправленным в космос. Он был построен "Центром Хруничева" по контракту с Boeing, будучи собственностью НАСА. По мере расширения станции, функции ФГБ передавались другим модулям и теперь он служит в основном как хранилище топлива, склад и пространство для автоматически проводящихся экспериментов.

Одновременно с созданием ФГБ "Заря" в России начали работу по созданию ФГБ-2 в конфигурации дублера. В 2004 году проект пересмотрели и начали разрабатывать на его основе многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Тогда планировалось, что созданный на основе ФГБ-2 лабораторный модуль состыкуют с МКС не позднее 2007 года, однако в 2006-м стало известно о том, что срок запуска откладывается до отметки "не позднее 2009-го". После этого пуск модуля многократно переносился и в ноябре 2018-го гендиректор РКК "Энергия" Сергей Романов допустил перенос запуска с 2019 года на более поздний срок.