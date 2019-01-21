Войти
21.01.2019
ТАСС

Минобороны: модернизация ощутимо расширила возможности систем "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"

583
0
+2
РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: https://www.youtube.com

Как сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, увеличена точность, дальность стрельбы и могущество реактивных снарядов

ТУЛА, 18 января. /ТАСС/. Модернизация реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" значительно расширила боевые возможности реактивной артиллерии России, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Замглавы оборонного ведомства в пятницу ознакомился с производственной линией одного из крупнейших в мире разработчиков и производителей реактивных систем залпового огня и реактивных снарядов к ним НПО "Сплав".

"Работы по модернизации систем "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" позволили значительно расширить боевые возможности реактивной артиллерии в калибрах 122 и 300 мм. В рамках этих ОКР были модернизированы боевые машины РСЗО "Град" и "Смерч" в части автоматизации процессов наведения и управления стрельбой. Увеличена точность, дальность стрельбы и могущество реактивных снарядов", - сказал Криворучко.

Замминистра сообщил, что в настоящее время предприятие в интересах Минобороны России выполняет ОКР, направленные на расширение номенклатуры применяемых боеприпасов, дальнейшее увеличение дальности и точности стрельбы в калибре 300 миллиметров , а также создание боевых машин в интересах инженерных войск и РХБЗ.

"Государственной программой вооружения до 2027 года [ГПВ-2027] спланирована закупка различных номенклатур реактивных снарядов в соответствии с потребностью вооруженных сил России. Гособоронзаказ выполняется предприятием в установленные сроки и с надлежащим качеством. Объемы заказов, планируемых в рамках ГПВ-2027, позволяют предприятию стабильно развиваться и с надеждой смотреть в будущее", - добавил Криворучко.

19.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
Сплав НПО
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
23.11.2018
Удар "Торнадо". Секреты самой мощной реактивной системы залпового огня России
01.08.2016
Пермский пасьянс: удержит ли Сергей Когогин контроль над "Мотовилихой"?
03.04.2013
Ураганный огонь по площадям
05.03.2012
От «Града» к «Торнадо»
01.02.2012
Главнокомандующий Сухопутными войсками посетит тульские предприятия ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 16:33
  • 1
В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"
  • 21.01 16:29
  • 19
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 21.01 16:18
  • 24
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 21.01 16:11
  • 13
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy
  • 21.01 16:11
  • 2
Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году
  • 21.01 16:08
  • 4
Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети
  • 21.01 16:04
  • 4
В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30
  • 21.01 15:56
  • 11
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 21.01 15:56
  • 2
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 21.01 15:51
  • 1
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 21.01 15:39
  • 5
В России испугались падения российского атомолета
  • 21.01 15:35
  • 2
У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров
  • 21.01 15:18
  • 1
Ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
  • 21.01 15:18
  • 7696
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.01 15:11
  • 151
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч