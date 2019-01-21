Минобороны: модернизация ощутимо расширила возможности систем "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"

Как сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, увеличена точность, дальность стрельбы и могущество реактивных снарядов

ТУЛА, 18 января. /ТАСС/. Модернизация реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" значительно расширила боевые возможности реактивной артиллерии России, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Замглавы оборонного ведомства в пятницу ознакомился с производственной линией одного из крупнейших в мире разработчиков и производителей реактивных систем залпового огня и реактивных снарядов к ним НПО "Сплав".

"Работы по модернизации систем "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" позволили значительно расширить боевые возможности реактивной артиллерии в калибрах 122 и 300 мм. В рамках этих ОКР были модернизированы боевые машины РСЗО "Град" и "Смерч" в части автоматизации процессов наведения и управления стрельбой. Увеличена точность, дальность стрельбы и могущество реактивных снарядов", - сказал Криворучко.

Замминистра сообщил, что в настоящее время предприятие в интересах Минобороны России выполняет ОКР, направленные на расширение номенклатуры применяемых боеприпасов, дальнейшее увеличение дальности и точности стрельбы в калибре 300 миллиметров , а также создание боевых машин в интересах инженерных войск и РХБЗ.

"Государственной программой вооружения до 2027 года [ГПВ-2027] спланирована закупка различных номенклатур реактивных снарядов в соответствии с потребностью вооруженных сил России. Гособоронзаказ выполняется предприятием в установленные сроки и с надлежащим качеством. Объемы заказов, планируемых в рамках ГПВ-2027, позволяют предприятию стабильно развиваться и с надеждой смотреть в будущее", - добавил Криворучко.