"Ил" начнет сборку третьего и четвертого образца Ил-112В в 2019 году

Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года.

Гендиректор компании Алексей Рогозин назвал эту работу одной из приоритетных в направлении развития авиационных программ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. ПАО "Ил" планирует начать сборку третьего и четвертого опытных образцов новейших легких транспортных самолетов Ил-112В в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу гендиректор компании Алексей Рогозин.

"Приоритетными направлениями развития авиационных программ в 2019 году станут: проведение летных испытаний Ил-112В, а также запуск в производство третьей и четвертой машин", - приводит пресс-служба "Ил" слова гендиректора.

Ранее в декабре 2018 года второй опытный образец Ил-112В был доставлен в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского для проведения статических ресурсных испытаний. Тем временем первый образец транспортника готовиться к первому испытательному полету.

Замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО) в декабре 2018 года сообщил журналистам, что первый полет новой машины состоится до февраля 2019 года. Пока первый опытный образец совершил пробную рулежку по полосе, перед первым полетом ему предстоит совершить еще две рулежки и три пробежки по взлетно-посадочной полосе.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники, вооружения и так далее. Машина создается на замену турбовинтовых Ан-26.

Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.