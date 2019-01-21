Во Владимирской области встретили состав с танками Т-34 из Лаоса

Из Мурома военную технику направят в Кантемировскую дивизию в Подмосковье

МУРОМ /Владимирская область/, 19 января. /ТАСС/. Эшелон с тремя десятками легендарных танков Т-34, переданных Лаосом России, прибыл в субботу на вокзал города Мурома Владимирской области. Боевые машины, следующие в Кантемировскую танковую дивизию в Подмосковье, встретили торжественным митингом и концертом, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Договоренность о поставке лаосских танков Т-34 в РФ была достигнута в ходе состоявшегося 22 января 2018 г. визита в Лаос министра обороны Сергея Шойгу. Министерство обороны Лаоса передало Т-34 в рамках военно-технического сотрудничества в полностью исправном состоянии: до недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаосской армии. 9 января 30 танков прибыли во Владивосток, откуда их по железной дороге транспортируют в город Наро-Фоминск Московской области.

"На железнодорожной станции Мурома, где встретили состав с танками Т-34, прошел торжественный митинг с участием командования инженерной бригады, администрации города, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, юнармейцев, гостей и жителей города. На концерте творческих коллективов звучали песни про танкистов и победу советского народа в исполнении оркестра инженерных войск", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Танкам осталось 300 км до постоянного пункта дислокации в Наро-Фоминске. "Уже завтра состав с 30 танками Т-34, преодолевший в пути более 9 тыс. км, торжественно встретят военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО", - сказали в ведомстве.

Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

В российском военном ведомстве передачу техники объяснили тем, что спустя семь десятилетий после окончания войны действующих образцов Т-34 осталось крайне мало. Согласно открытым источникам, на начало 2000 года в составе ВС РФ в европейской части России числился всего один Т-34-85. В 2016 г. Минобороны РФ объявляло тендер на восстановление трех экземпляров Т-34-85.

Редкий и лучший танк

По данным Минобороны РФ, Т-34 считается лучшим танком своего времени, им установлен "десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти". Это самый массовый выпуск в СССР боевых машин: с 1940 по 1946 год с конвейера сошло более 58 тыс. единиц.

Т-34 - советский средний танк, разработанный в 1937-1940 годах в конструкторском бюро завода № 183 (ныне - Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, Украина). Работами руководил конструктор Михаил Кошкин, а после его смерти в 1940 году - Александр Морозов. В период с 1940 по 1946 год Т-34 выпускались в Харькове, Горьком (ныне - Нижний Новгород), Челябинске, Свердловске (ныне - Екатеринбург), Омске и Нижнем Тагиле. После окончания войны выпускались по лицензии в Польше и Чехословакии. Совокупно было изготовлено более 84 тыс. Т-34 различных модификаций. Танки этого типа принимали участие в вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке 1950-1990-х годов, поставлялись, в частности, на Кубу, в Египет, Анголу, Сирию, Румынию, Болгарию, Индию, Ирак, Йемен.

По данным справочника Military Balance, в 2018 году Т-34 числились на вооружении девяти стран: Вьетнама, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Йемена, Кубы, Лаоса, Республики Конго, КНДР и Намибии.

9 декабря 2018 года телеканал Минобороны РФ "Звезда" показал телепрограмму "Военная приемка", посвященный Лаосу. Съемочная группа программы продемонстрировала в том числе возвращаемые сейчас танки Т-34. Командир бронетанкового батальона Кхампхонг Тумманивонг рассказал ведущему программы, что Т-34 были выпущены в 1944 году и прибыли в Лаос в 1987 году, т. е. в период тайско-лаосской пограничной войны 1987-1988 годов.