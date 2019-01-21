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21.01.2019
bmpd.livejournal.com

Итальянцы в России

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На веб-сайте Научно-исследовательского испытательного центра (исследований перспектив развития бронетанковой техники ВС РФ) 3-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России (бывший 38-й Научно-исследовательский испытательный ордена Октябрьской революции Краснознамённый институт бронетанковой техники имени маршала бронетанковых войск Федоренко Я. Н. в Кубинке) обнаружились занятные фотографии проводившихся в центре в 2012-2014 годах испытаний итальянских колесных бронированных машин Centauro и Freccia.

Итальянская колесная бронированная машина Centauro B1 со 105-мм пушкой вытаскивается из грязи во время испытаний в России, 2013 год (с) 38niii.ru

Напомним, что протокол относительно получения Россией для испытаний двух бронированных машин Centauro и двух бронетранспортеров Freccia с колесной формулой 8х8 был подписан 3 декабря 2010 года во время встречи в Сочи тогдашних министров обороны России Анатолия Сердюкова и Италии Игнацио Ла Руссы. Итальянской стороной (консорциум CIO - Consorzio Iveco-Oto Melara) были предоставлены для испытаний две пушечные бронированный машины Centauro, одна из которых - в стандартном "базовом" варианте B1 со 105-мм пушкой, а вторая - с башней Oto Melara HITFACT со 120-мм пушкой (машина, аналогичная поставленым Оману), а также два бронетранспортера Freccia - один в стандартном исполнении VBM с двухместной башней Oto Melara HITFFIST 25 Plus с 25-мм пушкой КВА, а второй с башней Oto Melara HITFFIST-30P с 30-мм пушкой.

Машины Centauro и Freccia в стандартных исполнениях были доставлены в Россию морским путем через Новоройссийск в мае 2012 года, а машины Centauro и Freccia в исполнениях со 120-мм и 30-мм пушками - в июле 2012 года. Все четыре образца прошли интенсивную двухлетнюю программу испытаний в России, результаты которых не разглашаются, и в июне 2014 года были отправлены обратно в Италию.

Итальянская колесная бронированная машина Centauro B1 со 105-мм пушкой в ангаре во время испытаний в России, 2013 год (с) 38niii.ru

Итальянская колесная бронированная машина Centauro B1 со 105-мм пушкой вытаскивается из грязи во время испытаний в России, 2014 год (с) 38niii.ru

Итальянская колесная бронированная машина Freccia VBM С 25-мм пушкой (и пусковой установкой ПТРК Spike) во время испытаний на движение со спущенными шинами в России, 2013 год (с) 38niii.ru

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Оман
Россия
Компании
Iveco
Leonardo
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
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