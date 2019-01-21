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21.01.2019
bmpd.livejournal.com

Министерство обороны России закупит еще более 150 боевых машин пехоты БМП-3

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Как сообщило 18 января 2019 года информационное агентство РИА Новости, заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко во время посещения в Туле АО "Щегловский вал" (дочернего предприятия АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова"), заявил, что "в 2019 году ожидается поставка опытной партии БМП-3 с перспективным боевым модулем "Эпоха" и модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем "Бережок". Также планируем заключить долгосрочный контракт на серийную поставку более 150 новых БМП-3".

Модель БМП-3 с перспективным необитаемым боевым модулем "Эпоха" в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет" и нового перспективного управляемого ракетного комплекса, в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) otvaga2004.mybb.ru

Со стороны bmpd напомним, что Министерство обороны Российской Федерации а августе 2017 года подписало на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт с холдингом "Высокоточные комплексы" и входящим в состав последнего АО "Конструкторским бюро приборостроения" (КБП) на поставку опытной партии БМП-3 с необитаемым боевым модулем "Эпоха" разработки КБП.

Модель БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Модуль "Эпоха" демонстрировался там в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет" и разработанного КБП нового перспективного управляемого ракетного комплекса с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной и небронированной боевой техники.

19.01.2019
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Корнет
Эпоха БМ
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
21.01.2019 03:53
Долго ещё будут закупать эту "дебильную"  модификацию БМП-3 ?
Давно прошли заводские и войсковые испытания БМП Драгун с задней аппарелью, где десантникам не нужно как тараканам выползать из узких и крайне неудобных люков.
Когда начнут думать о людях под бронёй?
Наверное когда генералы и маршалы пересядут с немецких БМВ и Мерсов на  Нивы и УАЗы.....
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