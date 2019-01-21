Министерство обороны России закупит еще более 150 боевых машин пехоты БМП-3

Как сообщило 18 января 2019 года информационное агентство РИА Новости, заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко во время посещения в Туле АО "Щегловский вал" (дочернего предприятия АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова"), заявил, что "в 2019 году ожидается поставка опытной партии БМП-3 с перспективным боевым модулем "Эпоха" и модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем "Бережок". Также планируем заключить долгосрочный контракт на серийную поставку более 150 новых БМП-3".

Модель БМП-3 с перспективным необитаемым боевым модулем "Эпоха" в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет" и нового перспективного управляемого ракетного комплекса, в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) otvaga2004.mybb.ru

Со стороны bmpd напомним, что Министерство обороны Российской Федерации а августе 2017 года подписало на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт с холдингом "Высокоточные комплексы" и входящим в состав последнего АО "Конструкторским бюро приборостроения" (КБП) на поставку опытной партии БМП-3 с необитаемым боевым модулем "Эпоха" разработки КБП.

Модель БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Модуль "Эпоха" демонстрировался там в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет" и разработанного КБП нового перспективного управляемого ракетного комплекса с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной и небронированной боевой техники.