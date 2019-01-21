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21.01.2019
bmpd.livejournal.com

Новое испытание противоспутниковой ракеты комплекса "Нудоль"

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Обработанное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной
Обработанное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны по теме "Нудоль" разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", опубликованное в корпоративном календаре Концерна ПВО (ВКО) "Алмаз-Антей" на 2015 год.
Источник изображения: АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (via Дмитрий Корнев / militaryrussia.ru )

Американский телеканал CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом американского разведывательного сообщества, сообщил, что 23 декабря 2018 года Россия провела очередное успешное испытание ракеты противоспутникового перехвата перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны "Нудоль", разрабатываемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В министерстве обороны США комплексу "Нудоль" присвоено условное обозначение PL-19 ("PL" - индекс ракетных систем, первоначально испытываемых с Плесецка).

Это уже седьмое испытание ракеты комплекса "Нудоль" (и пятое успешное, по американским разведывательным источникам), и второе, осуществленное в 2018 году. Ракета, запущенная с подвижной пусковой установки, пролетела за 17 минут 1864 мили (около 3000 км в пересчете с сухопутных миль). Место запуска не названо, однако предыдущий запуск 26 марта 2018 года был произведен также со штатной подвижной пусковой установки с Плесецка.

Со стороны bmpd напомним, что, по американским данным, ранее в России были произведены шесть испытательных запусков ракеты системы "Нудоль":

1) Пуск 12 августа 2014 года - с полигона Плесецк - согласно данным министерства обороны США был неудачным, однако, согласно данным веб-ресурса planet4589.org, был успешным;

2) Пуск 22 апреля 2015 года - Плесецк - согласно данным министерства обороны США и веб-ресурса planet4589.org, был неудачным;

3) Пуск 18 ноября 2015 года - Плесецк - успешный;

4) Пуск 25 мая 2016 года - Плесецк - успешный;

5) Пуск 16 декабря 2016 года - произведен с "базы в центральной части России" (полигон Капустин Яр ?) - успешный.

6) Пуск 26 марта 2018 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки (предыдущие пуски производились с испытательных пусковых установок) - успешный.

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19.01.2019
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принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
А-235
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Плесецк
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