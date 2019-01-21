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21.01.2019
Lenta.ru

В США заявили об испытаниях в России новой ракеты

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Запуск противоракеты
Запуск противоракеты.
Источник изображения: youtube.com

Россия в декабре 2018 года провела успешное испытание противоспутниковой системы PL-19 Nudol. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным докладом американской разведки.

По словам собеседников телеканала, прошедшее 23 декабря испытание противоспутниковой системы стало седьмым. Как отмечается, в 2018 году PL-19 Nudol была испытана дважды. Источники рассказали, что ракета преодолела три тысячи километров за 17 минут и успешно достигла цели.

Второй собеседник сообщил, что ракеты планируется использовать против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.

Ранее 21 декабря в США сообщили, что с 2015 года Россия провела пять успешных летных испытаний гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон". Британский военный эксперт Джеймс Актон признал прогресс в разработке "Циркона", однако отметил, что "у США гораздо более амбициозные цели, чем у русских и китайцев".

Американский телеканал регулярно публикует заметки об испытаниях российского оружия и ссылается на собеседников в разведке. В октябре сообщалось, что Россия не может найти источник для производства компонентов из углеродного волокна для гиперзвуковой ракеты "Авангард", а также то, что российская ракета воздушного запуска, предназначенная для уничтожения спутников связи, располагающихся на низкой околоземной орбите, и дистанционного зондирования Земли, будет принята на вооружение к 2022 году.

19.01.2019
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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
А-235
Авангард РК
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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