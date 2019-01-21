Малошумный винт регулируемого шага для корветов

Как сообщило АО "Центр судоремонта "Звёздочка", Центр пропульсивных систем АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") завершил опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию малошумного винта регулируемого шага (ВРШ) для кораблей класса "корвет".

Опытный образец малошумного винта регулируемого шага (ВРШ) для кораблей класса "корвет", разработанного Центром пропульсивных систем АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (с) АО "Центр судоремонта "Звёздочка"

Опытно-конструкторская работа по теме "ВРШ-М" выполнялась московским филиалом "НПО "Винт" Центра судоремонта "Звёздочка". Опытный образец перспективного винта регулируемого шага, предназначенный для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт, изготовлен и испытан специалистами Опытного завода "Вега" (г. Боровск), также являющегося филиалом ЦС "Звёздочка". В ходе выполнения ОКР полностью отработаны технологии изготовления ВРШ-М, что позволяет в короткие сроки развернуть серийное производство этих изделий на машиностроительных мощностях ОЗ "Вега" и головного предприятия ЦС "Звёздочка", полностью обеспечивая потребность Военно-морского флота в таких пропульсивных комплексах. Технические характеристики ВРШ-М соответствуют всем требованиям государственного заказчика, предъявляемым к винтам регулируемого шага перспективных кораблей. Конструкторские и технологические разработки, применённые при выполнении ОКР по теме "ВРШ-М", обеспечили полное исключение импортных комплектующих в составе изделия, решив тем самым задачу импортозамещения при изготовлении винтов регулируемого шага большой мощности.

Перспективный пропульсивный комплекс обладает рядом преимуществ относительно аналогов. К их числу можно отнести повышенные ресурс и сроки службы. Изделие спроектировано с высоким запасом устойчивости при аварийных ситуациях: автоматические фиксаторы шага лопастей обеспечивают эксплуатацию изделия в случае аварийного отключения систем регулировки шага; конструктивные особенности изделия исключают утечки смазочного масла в окружающую среду при обрыве лопасти в результате навигационного повреждения. Ещё одной особенностью ВРШ-М является простота регламентных обслуживаний и текущих ремонтов. Замены повреждённых лопастей изделия в случае невозможности срочной постановки в док могут производиться на плаву.

Конструкция и реализованная мощность ВРШ-М позволяют применять его как на кораблях класса "корвет", так и на перспективных кораблях класса "фрегат". Машиностроительные предприятия Объединённой судостроительной корпорации готовы к производству винтов регулируемого шага большой мощности и для перспективных гражданских судов.