Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба?

В пятницу Министерство обороны сообщило об аварии двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке. ЧП произошло в 8.07 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега. В ведомстве не стали приводить подробности инцидента, отметив лишь, что оба самолета находились в воздухе без боекомплекта. Касание самолетов дальневосточного объединения ВВС и ПВО произошло при отработке маневрирования.

По сведениям источника ТАСС в силовых структурах, эти самолеты входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

По информации источника "Интерфакса", в результате столкновения один самолет рухнул в море, экипаж благополучно катапультировался. Второй борт приземлился с отказавшим двигателем (по другой информации, в море рухнули оба самолета) на базе. Источник отметил, что "в сложных метеорологических условиях ведомый самолет потерял в облаках ведущего, в результате чего они столкнулись в воздухе". Источник агентства в экстренных службах сообщил, что вместе с пропавшими с радаров Су-34 летели еще пять бортов.

Спасательную операцию осложнил четырехбалльный шторм. Однако уже через несколько часов спасательный вертолет Ми-8 обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот и летчика, который подавал световые сигналы. Затем был спасен и второй летчик. Оба были подняты на борт спасательного судна.

Несмотря на то что подробностей самого инцидента не так много, детали происшествия позволяют с большой долей вероятности предположить, что произошло на самом деле. Как отметил летчик-инструктор, майор ВВС в запасе Андрей Красноперов, было нарушено главное правило – полет строем. Он полагает, что летчики попали в сложные метеоусловия и им помешала сильная облачность.

"Есть ведущий и ведомый самолет, один летит впереди, другой сзади... В этих условиях нельзя искать ведущий самолет, а пилот, который летел сзади, начал его искать, из-за этого произошло столкновение. Скорее всего, удар пришелся в область двигателя летящего впереди ведущего самолета",

– сказал Красноперов газете ВЗГЛЯД.

Красноперов нашел объяснение тому, почему один из самолетов рухнул, а второй добрался до базы на одном двигателе. "Ведомый самолет получил более серьезные повреждения, и летчикам пришлось катапультироваться. А первый самолет на одном двигателе совершил посадку", – предположил Красноперов.

Военный летчик первого класса, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" генерал-майор Владимир Попов тоже указывает на сложность выполнения подобных тренировочных маневров. Попов подчеркнул, что тренировки по курсу боевой подготовки предусматривают выполнение полетов с определенными целями – например, это может быть атака воздушных мишеней, отражение нападений противника в воздухе или боевое маневрирование с выполнением пилотажных элементов.

"Нужно учитывать, что подобные тренировки выполняются на малых интервалах и дистанциях, они сопоставимы с размерами самолета – 25–30 метров. Интервалы могут быть 30–50 метров, а дистанция 50–100 метров. Самолеты идут на скорости 700–900 км/ч. Масса каждой машины под 30 тонн. При таких режимах достаточно трудно пилотировать. Нужен определенный глазомер, точность выполнения движений штурвалом и всей этой механизацией. Если вдруг мы попадаем в облачность, осадки, то все это усложняется", – рассказал Попов газете ВЗГЛЯД.

С Поповым согласился и заслуженный летчик-испытатель, Герой России Александр Гарнаев. Он отметил, что для истребителей-бомбардировщиков групповые маневренные полеты – это очень сложный вид задачи. "Правила там, конечно, есть, но есть такая притча, которую написал Герой Советского Союза Александр Александрович Щербаков. Во время разбора авиационного происшествия один член аварийной комиссии говорит другому: "Вот вы напишите правила канатоходца. Нужно все время удерживать свой личный центр тяжести так, чтобы вектор земного притяжения проходил через центр каната, и вам гарантирована безопасность. Каждый человек может элементарно быть канатоходцем под куполом цирка, ему достаточно лишь обеспечивать прохождение вектора земного притяжения через канат, это так просто. Такие простые правила, но почему-то канатоходцы регулярно срываются, а летчики регулярно падают. И не только российские", – рассказал Гарнаев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, если пользоваться системой предупреждения столкновения, "то в групповые полеты вообще не надо летать", потому что суть работы системы в недопущении сближения самолетов. "Глупо рассчитывать на такие системы при выполнении групповых, тем более маневренных полетов", – подчеркнул Гарнаев, добавив, что именно катапультирование – одна из самых надежных систем, и "если бы она не работала, летать вообще нельзя было бы".

Андрей Красноперов разделяет его мнение, что главной системой сохранения жизни летчиков в самолетах остается катапультирование. Красноперов также рассказал, что при полетах над акваториями выдаются оранжевые костюмы, чтобы людей было хорошо видно на водной поверхности в случае крушения машины. Эти костюмы оборудованы аварийной радиостанцией, которая после катапультирования сразу начинает подавать сигналы SOS. Еще есть специальные факелы, чтобы было лучше видно при поиске в плохую погоду, отметил собеседник. Кроме того, у летчиков есть плот, в котором они могут находиться в течение какого-то времени и ждать помощи.

Случаи столкновения военных самолетов крайне редки. В России последний инцидент такого рода произошел в августе 2009 года в небе над Жуковским в ходе подготовки к авиасалону МАКС. Тогда столкнулись истребитель Су-27 и спарка (двухместный самолет) Су-27УБ из состава пилотажной группы "Русские витязи". В результате погиб командир "Русских витязей" Игорь Ткаченко. В январе того же года на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы в условиях сильного тумана и плохой видимости столкнулись два военно-транспортных самолета Ил-76 внутренних войск. 21 марта 2007 года в Ростовской области в ходе плановых полетов 4-й воздушной армии ВВС и ПВО России на высоте около 7 километров столкнулись два истребителя МиГ-29. Летчики отрабатывали полет парой, выполняя упражнение на слетанность. Летчики благополучно катапультировались.

Су-34 стоит на вооружении российских ВВС, а затем и ВКС с 2014 года. Этот истребитель-бомбардировщик используется для поражения воздушных, наземных и водных целей, в том числе движущихся объектов малого размера. Машина укомплектована вооружениями класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения, а также системой радиолокационного противодействия и обороны. Могут решать эти самолеты и вполне гражданские задачи. Так, Су-34 задействовали весной 2016 года для бомбометания по ледовым заторам в Вологодской области.

Однако после аварии полеты Су-34 были приостановлены на всей территории России. Это стандартная мера при расследовании подобных инцидентов в вооруженных силах, так как необходимо разобраться в причинах произошедшего. Так что это отнюдь не свидетельствует о проблемах с самим самолетом.

Специалист в области применения Воздушно-космических сил, редактор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков отметил, что заявления о том, что Су-34 плохая машина, не соответствовали бы действительности. По его словам, причиной аварийности может быть не только техника, но и ошибка экипажа и другие факторы, так что "это не показатель того, что техника ненадежна".

"Новая техника проходит военную приемку, где ее проверяют на все возможные виды отказов. Только после прохождения государственных испытаний она идет в серию. На конвейере тоже есть военная приемка, которая в случае брака снимает всю серию. Поэтому в основном техника выходит исправная", – подчеркнул Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД. По его словам, вообще Су-34 – малоаварийная машина. "Аварий до сих пор практически не было – вот признак безаварийности", – подытожил эксперт.

Действительно, на данный момент известно лишь о двух происшествиях с этим самолетом. В Хабаровском крае 31 июля 2018 года Су-34 при посадке выкатился на 500 метров за пределы взлетно-посадочной полосы в связи с отказом тормозного парашюта. Воздушное судно повреждений не получило, пострадавших не было. А 4 июня 2015 года в Воронежской области Су-34, выполнявший тренировочный полет, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, опрокинулся и получил повреждения из-за несрабатывания тормозной парашютной системы и лопнувшего колеса.

Людмила Суркова,Андрей Резчиков