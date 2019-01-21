В Минобороны ответили на заявления о "неперспективности" ГСРК "Авангард"

В министерстве обороны России решили не оставлять без внимания публикацию в издании "Новая газета", где было заявлено, что гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" является "бесперспективным" оружием. Такую трактовку использовал Андрей Горбачевский (инженер, один из создателей радиолокационных станций), у которого взяли интервью журналисты "НГ". При этом статья в газете была озаглавлена как "Пентагон в восторге!"

Источник изображения: Минобороны

Из материала:

…по-моему, более неперспективных работ мы не делали никогда.

В главном оборонном ведомстве РФ, мягко говоря, скептически отнеслись не только к заявлениям Горбачевского, но и к его компетентности в вопросе разработок ГСРК "Авангард".

Из комментария МО:

В очередном номере "Новой газеты" опубликовано интервью с неким Андреем Горбачевским, названным изданием "специалистом в разработке РЛС", который, не имея никакого отношения к разработке стратегических вооружений, на основании собственных домыслов считает ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" "неперспективным".

В МО России напомнили, что тот же человек в своё время пытался доказывать "неперспективность" воссоздания производства Ту-160М2. В комментарии военного ведомства отмечается, что заявления Горбачевского "свидетельствуют о широких пробелах" в знаниях процессов аэродинамики на гиперзвуке, а также в знаниях общих законов физики.

Из комментария на официальной странице ведомства "ВКонтакте":

Призываем редакции российских СМИ быть внимательными к намеренно провокационным заявлениям различных псевдоэкспертов о новейших образцах российского оружия на новых физических принципах.

Далее в комментарии Минобороны России говорится, что "конечные "бенефициары" подобного рода дискуссий находятся далеко не в России и будут использовать любые методы, включая искусственное создание "информационных поводов", для получения нужной им информации в целях ослабления обороноспособности нашей страны".

Напомним, что ранее отдельные эксперты в нашей стране заявили и о "неперспективности" подводного стратегического беспилотного аппарата "Посейдон".