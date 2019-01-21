Войти
21.01.2019
Военное обозрение

В Минобороны ответили на заявления о "неперспективности" ГСРК "Авангард"

641
0
+2

В министерстве обороны России решили не оставлять без внимания публикацию в издании "Новая газета", где было заявлено, что гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" является "бесперспективным" оружием. Такую трактовку использовал Андрей Горбачевский (инженер, один из создателей радиолокационных станций), у которого взяли интервью журналисты "НГ". При этом статья в газете была озаглавлена как "Пентагон в восторге!"

Источник изображения: Минобороны

Из материала:

…по-моему, более неперспективных работ мы не делали никогда.

В главном оборонном ведомстве РФ, мягко говоря, скептически отнеслись не только к заявлениям Горбачевского, но и к его компетентности в вопросе разработок ГСРК "Авангард".

Из комментария МО:

В очередном номере "Новой газеты" опубликовано интервью с неким Андреем Горбачевским, названным изданием "специалистом в разработке РЛС", который, не имея никакого отношения к разработке стратегических вооружений, на основании собственных домыслов считает ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" "неперспективным".

В МО России напомнили, что тот же человек в своё время пытался доказывать "неперспективность" воссоздания производства Ту-160М2. В комментарии военного ведомства отмечается, что заявления Горбачевского "свидетельствуют о широких пробелах" в знаниях процессов аэродинамики на гиперзвуке, а также в знаниях общих законов физики.

Из комментария на официальной странице ведомства "ВКонтакте":

Призываем редакции российских СМИ быть внимательными к намеренно провокационным заявлениям различных псевдоэкспертов о новейших образцах российского оружия на новых физических принципах.

Далее в комментарии Минобороны России говорится, что "конечные "бенефициары" подобного рода дискуссий находятся далеко не в России и будут использовать любые методы, включая искусственное создание "информационных поводов", для получения нужной им информации в целях ослабления обороноспособности нашей страны".

Напомним, что ранее отдельные эксперты в нашей стране заявили и о "неперспективности" подводного стратегического беспилотного аппарата "Посейдон".

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
29.12.2018
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
29.12.2018
Меры стратегической безопасности
07.12.2018
Начальник Генерального штаба ВС РФ провел брифинг для иностранных военных атташе
22.05.2018
В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
26.03.2018
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 16:36
  • 20
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 21.01 16:33
  • 1
В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"
  • 21.01 16:18
  • 24
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 21.01 16:11
  • 13
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy
  • 21.01 16:11
  • 2
Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году
  • 21.01 16:08
  • 4
Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети
  • 21.01 16:04
  • 4
В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30
  • 21.01 15:56
  • 11
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 21.01 15:56
  • 2
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 21.01 15:51
  • 1
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 21.01 15:39
  • 5
В России испугались падения российского атомолета
  • 21.01 15:35
  • 2
У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров
  • 21.01 15:18
  • 1
Ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
  • 21.01 15:18
  • 7696
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.01 15:11
  • 151
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч