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21.01.2019
Военное обозрение

Стратосферное условное сражение МиГ-31БМ произошло над Пермским краем

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В небе над Пермским краем было разыграно условное воздушное сражение, в котором приняли участие истребители-перехватчики ВКС РФ МиГ-31. В последнее время использование этих самолётов у многих стало ассоциироваться с опытной эксплуатацией гиперзвуковых "Кинжалов".

Командование ВКС РФ решило поставить перед личным составом задачи по, если так можно выразиться, "традиционному" применению этих боевых машин, а именно – для перехвата истребителей условного противника.

Примечательно, что воздушный бой состоялся в стратосферном слое. По заявлению представителей оборонного ведомства, отработка действий по перехвату и уничтожению самолёта условного противника осуществлялась на (максимальных) высотах около 18 тыс. метров.

Источник изображения: Минобороны РФ

Отмечается, что один из МиГов выполнил функции условного нарушителя воздушных границ РФ. Он двигался на высоте около 15 тыс. метров. Ему на перехват были подняты два истребителя МиГ-31БМ, которые осуществили условное уничтожение с высоты около 18 км на скорости свыше 2800 км в час. Все характеристики перехватчиков МиГ-31БМ в ходе условного воздушного боя в стратосфере над Пермским краем были в очередной раз подтверждены. Подтверждены в том числе и характеристики РЛС "Заслон-М", обнаружившей нарушителя на расстоянии свыше 200 км и в итоге не позволившей самолёту условного противника зайти в тыл.

18.01.2019
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Россия
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МиГ-31
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