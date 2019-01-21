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21.01.2019
Военное обозрение

Истребитель F-16C 64-й эскадрильи США перекрасят под российский Су-57

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Один из истребителей F-16C, входящий в состав 64-й учебной эскадрильи авиабазы Неллис в штате Невада, получит раскраску под "цифровой камуфляж" российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает издание Aviationist.

Источник изображения: https://www.facebook.com/57WGCommander

Перекрасить один из самолетов под российский истребитель Су-57 задумал командир 57-го авиакрыла ВВС США Роберт Новотны, который в социальной сети Facebook предложил пользователям выбрать схему раскраски, максимально схожую с Су-57, в итоге был выбран "Цифровой камуфляж" под названием "Гадюка". Перекрашенный F-16С будет изображать российский истребитель в учебных воздушных боях.

Источник изображения: https://www.facebook.com/57WGCommander

Как заявил Новотны, покраска самолета будет закончена к лету, а самолет станет изюминкой авиашоу Aviation Nation на базе Неллис в ноябре. Ранее на авиабазе под российский истребитель Су-35 перекрасили истребитель F-16s. На авиабазе это объяснили желанием сделать более реалистичным обучение американских пилотов в противостоянии с боевыми самолетами вероятного противника.

Источник изображения: https://www.facebook.com/57WGCommander

64-я учебно-тренировочная эскадрилья, приписанная к Центру боевого применения оружия тактических истребителей авиабазы Неллис (штат Невада), имеющая название "Агрессор", была сформирована в 1974 году. Позднее к ней добавили 65-ю эскадрилью (в составе 57-го авиакрыла, базирующегося в Неваде). Главная задача "Агрессоров" - имитировать боевые самолеты противника в воздушных боях при обучении американских пилотов.

18.01.2019
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Страны
Россия
США
Продукция
F-16
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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