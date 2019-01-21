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21.01.2019
Военное обозрение

Американская коалиция ударила по мечети в Сирии

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17 января силы коалиции, возглавляемые Соединёнными Штатами, в ходе проведения операции под названием "Непоколебимая решимость" нанесли в Сирии удар по мечети.

Источник изображения: https://www.facebook.com/F16Pilots

Как сообщили в пресс-службе штаба, откуда велось руководство операцией, главной целью для удара со стороны коалиции, возглавляемой США, стал расположенный в мечети командный пункт запрещённой в РФ террористической группировки "Исламское государство" (*ИГИЛ). В результате точечного удара цель была уничтожена.

Как подчеркнули в коалиции, террористическая группировка ИГИЛ продолжает использовать в своих целях мирные объекты, такие как больницы, мечети, находящиеся под защитой, нарушая тем самым законы ведения войны. Хотя о каких законах может идти речь, если это террористическая группировка. Как результат, эти используемые не по назначению постройки лишаются своего статуса.

Несмотря на то, что президентом США Дональдом Трампом в конце 2018 года был подписан указ о выводе американских войск с территории Сирии, очевидно, что сами Соединённые Штаты, как и прогнозировалось, не собираются уходить из этого региона. Ясно и то, что они продолжают применять свою излюбленную прокси-войну "чужими руками" и использовать для этого так называемую "проамериканскую" коалицию, которая не прекращает свою деятельность на территории Сирии.

18.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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