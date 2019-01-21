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21.01.2019
Военное обозрение

Стали известны сроки поставки первых серийных МиГ-35С в ВКС РФ

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МиГ-35
МиГ-35.
Источник изображения: rg.ru

Стало известно о том, когда серийные лёгкие истребители МиГ-35 пойдут в войска. ТАСС со ссылкой на источник в отрасли военного авиастроения сообщает о том, что первые четыре самолёта такого типа (не УБ) будут поставлены на вооружение в текущем году на основании ранее утверждённого графика.

Напомним, что в предыдущем году ВКС РФ получили пару учебно-боевых истребителей МиГ-35УБ. Теперь же, до конца 2019 года, в воздушно-космические силы России будут направлены самолёты МиГ-35С.

Эти самолёты относятся к поколению 4++, и способны поражать целый ряд различных целей как в небе и на земле, так и на воде. Самолёт может наносить эффективные удары по бронетехнике противника, его надводным кораблям, используя для этого, в том числе, и ракетное вооружение.

ВКС РФ приобретает многоцелевые истребители МиГ-35 как с целью обучения лётного состава, так и возможности полноценного боевого применения в зонах вооружённых конфликтов высокой интенсивности. Производитель этих боевых машин сообщает, что самолёт способен эффективно действовать в условиях эшелонированной системы противовоздушной обороны. При этом МиГ-35 частично имеет функционал истребителя 5-го поколения – в частности, речь идёт о его возможности решать различного рода задачи в условиях постоянно изменяющейся оперативной и тактической обстановки над местностью, где разворачивается бой.

Для справки:

РЛС МиГ-35 позволяет как обнаружить, так и сопровождать одновременно до 30 целей на расстоянии до 160 км. Самолёт способен при этом осуществить поражение одновременно до шести воздушных и 4-х наземных целей.

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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