В случае конфликта с Россией гипотетические базы НАТО в стране будут уничтожены в первые несколько минут, заявил в интервью калининградскому ресурсу RuBaltic бывший начальник департамента стратегического планирования Генштаба ВС Латвии, советник начальника рижской полиции Раймонд Рубловский.

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Рубловский уточнил, что в настоящее время в Латвии находится натовский многонациональный батальон, при этом никакой опасности для России, учитывая соотношение сил в регионе, он не представляет.

Это, по его словам, скорее, такой политический жест. Тем более что батальонная группа не имеет никакого тяжелого наступательного или ракетного вооружения.

Что же касается возможного наличия военных баз НАТО, то в случае реального военного конфликта с Россией эти базы будут уничтожены в первые же минуты,

заявил эксперт.

При этом решение о размещении военных баз находится в компетенции Соединенных Штатов и их союзников, а не латвийского руководства, добавил он.

Кроме того, в случае войны РФ с НАТО Латвия в любом случае окажется заложницей ситуации, при этом латвийская армия даже не успеет повоевать, отметил Рубловский.

Вопрос в том, останется ли от Латвии одна большая воронка или пронесет, что, повторюсь, решать не нам,

сказал он.

По словам Рубловского, постоянные высказывания латвийских политиков об "угрозе" со стороны Москвы вызваны необходимостью их политического выживания, однако приводят к достижению лишь сиюминутных выгод, подогревая при этом всеобщее напряжение.

Политика Риги однообразна, скучна, вредна и постоянно находится на грани истерики,

констатировал эксперт.