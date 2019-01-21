В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30
После публикаций в индийской прессе о том, что сделка с Францией по приобретению истребителей Rafale была непродуманной и в целом ошибочной из-за усложнения логистики в ВВС и дороговизны, свой комментарий по этому поводу решили дать в индийских ВВС. В материале индийского журналиста по имени Аджит Дубей (Ajit K Dubey) говорится о том, что закупку французских истребителей вместо последних версий российских Су-30 "вряд ли стоит критиковать".
Источник изображения: пресс-служба ВВС Индии
В материале со ссылкой на неназванных представителей военно-воздушных сил страны говорится о том, что Су-30 по ряду показателей превосходит МиГ-29, но при этом "существенно уступает Rafale". В частности, утверждается, что боевой радиус Су-30 "намного меньше" боевого радиуса французских самолётов. "Намного меньше" - это насколько? БР для Су-30 составляет около 1,5 тыс. км, а для Rafale – 1,4 тыс км. Интересно, какой "специалист" в индийских ВВС заявил о превосходстве Rafale по такому параметру как боевой радиус?
Вполне понятно, что превосходят российские Су-30 французского конкурента и по дальности полёта (в том числе и "пустые" - без вооружения): 3 тыс. км на высоте у "Сушки" против 2,8 тыс. км у "Рафаля". Превосходство у Су-30 и по практическому потолку, и по скорости.
Что-то не так с компетентностью тех, на кого ссылается индийский журналист.
На самом деле, индийские споры по поводу правильности или неправильности выбора именно французских истребителей (контракт по ним обходится примерно вдвое дороже возможного контракта по поставкам последних на сегодняшний день модификаций Су-30) связаны в первую очередь с внутриполитическим противостоянием. Правительство выступило за сделку с Парижем и теперь эту сделку отстаивает, а оппозиционные силы в индийском конгрессе считают, что правительство транжирит средства государственного бюджета, приобретая далеко не самые эффективные для ВВС Индии истребители.
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Индийские Сердюковы во всей красе.О как! И каким же чудом вам тут удалось разглядеть Сердюкова?
Благодаря Сердюкову создаётся принципально новая бронетехника, а не только модернизируется старьё. Благодаря Сердюкову получили опыт крупноузлового строительства боевых кораблей и хотя бы слегка посмотрели как должны выглядеть УДК. Благодаря Серюкову впервые в армии РФ появились автомобили с приличной противоминной защитой да и с баллистической тоже ("Тигру" далеко до LMV "Рыси"). Благодаря Сердюкову сейчас ходят в "Ратнике". Сердюков единственный, кто в самом деле что-то реформировал, а не лишь заявлял об этом. А что нового ввёл Шойгу кроме уродливых фуражек? Вся его заслуга лишь в том, что он делая на копейку пиарится на рубль, мастер показухи, денег на неё не жалеет никаких - понастроил за много-много миллиардов парки "Патриот", парады с техникой по несколько раз в год да во многих городах - нигде в мире нет ничего подобного в части показухи, хотя бюджеты могут быть и гораздо побольше при этом. Олигарх Дерипаска провёл лживую PR-кампанию своему детищу "Тигру" и этот недозащищённый бронемобиль приняли в армию. Каким требованиям он соответствует? Он же ничему не соответствует, просто было много хайпа вокруг нет в противовес чёрному пиару заморской "Рыси". Но нет, это не коррупция, это Сердюков вор! Только что он украл и у кого? Так как под него ни под кого никогда не копали, но так и не смогли ничего найти ведь. Так бы под всех чиновников копали - ой много намыли бы.