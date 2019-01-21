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21.01.2019
Военное обозрение

Таиланд продолжит закупать китайские танки VT-4 вместо "Оплотов"

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Королевская армия Таиланда будет довооружаться китайскими танками. Такое решение Министерство обороны страны приняло по итогам эксплуатации ранее закупленных танков VT4, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Источник изображения: armyrecognition.com

Как сообщает портал, тайские военные остались довольными танками, ранее закупленными у Китая и запросили у правительства средства на приобретение еще 14 танков VT4. Это будет уже третья партия китайских танков, заказанных Таиландом. Первые танки VT4 были заказаны у Китая в 2016 году вместо украинских танков "Оплот", поставка которых растянулась на 7 лет. Китай уже в октябре 2017 года поставил в Таиланд партию из 28 танков, после чего военное ведомство Таиланда приняло решение заказать еще 11 VT4. В ходе эксплуатации военные высоко оценили возможности китайских боевых машин, которые заменяют в армии Таиланда американские M41 Walker Bulldog, состоящие на вооружении армии Таиланда уже около полувека. Ранее сообщалось, что тайские военные планировали приобрести до пятидесяти танков "Оплот", но впоследствии приняли решение о закупке китайских машин.

VT-4 (MBT-3000 (Main Battle Tank 3000)) — китайский основной боевой танк. Танк разработан китайской корпорации NORINCO в 2012 году. Оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания на 22 выстрела, которая может стрелять ракетами на дальность до 5000 м, а также 12,7-мм зенитным и 7,62-мм спаренным пулеметами. Установлено восемь 76-мм дымовых гранатометов и четыре 76-мм "шрапнельных" гранатомета.

Танк оснащён комбинированной противоснарядной и реактивной системами защиты. Силовая установка представляет собой дизельный двигатель мощностью 1300 л.с. Танк массой 52 т способен развивать скорость до 70 км/ч по шоссе, запас хода составляет 500 км. Длина боевой машины (с пушкой) составляет 10,1 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,4 м.

18.01.2019
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Китай
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Продукция
MBT-3000
Т-84 Оплот
Компании
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