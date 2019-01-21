США начинают работы по размещению элементов ПРО в космосе

В текущем году Пентагон приступает к работам по размещению элементов ПРО на орбите, передает РИА Новости заявление замминистра обороны США Майкла Гриффина.

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По его словам, космический уровень ПРО начинается с размещения сенсоров. Пекин и Москва уже имеют разработки в области региональных гиперзвуковых систем, которым Вашингтон должен противостоять.

Гиперзвуковые цели труднее обнаружить, поэтому мы должны быть ближе к месту запуска ракет, чтобы хорошо сработать. Кроме того, нам нужен более широкий охват,

сказал Гриффин журналистам.

Он сообщил, что предполагается создать группировку спутников на низкой орбите. Эта работа начинается в текущем году. В процессе будет определено, сколько всего спутников необходимо и на какой орбите.

Что касается размещения на орбите перехватчиков, то этому вопросу будет посвящено отдельное исследование, добавил Гриффин.

По словам российского военного эксперта Игоря Коротченко, США решили создать многоэшелонированную стратегическую противоракетную оборону, однако не все предлагаемые решения представляются реализуемыми на текущем уровне развития науки и техники.

Он отметил, что план развертывания такой системы ПРО находится в связке с предстоящим Выходом Вашингтона из договора о РСМД. Это даст возможность американцам разместить в Европе крылатые ракеты, которые обеспечат нанесение превентивного обезоруживающего удара по РФ. После этого новая ПРО США будет отвечать за нейтрализацию ответного удара со стороны России.

Эксперт полагает, что Москве сейчас нужно действовать спокойно, проанализировать все основные тезисы доклада по ПРО, при этом уточнив, какие из них могут быть действительно реализованы и в какие временные рамки. В дальнейшем Россия продумает ответные меры и, в случае необходимости, внесет соответствующие поправки в программу вооружений.

Напомним, накануне Дональд Трамп представил в Пентагоне новый доклад по ПРО. По его словам, США начинают "новую эру" в противоракетной обороне. В документ, в том числе вошли пункты о создании систем ракетного перехвата в космосе, разработке систем перехвата МБР на всех участках ее траектории, а также о предстоящем в 2020 году испытании новой зенитной ракеты SM-3.