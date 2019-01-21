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21.01.2019
Военное обозрение

Объекты европейской ПРО получат модифицированную ракету

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Объекты американской системы ПРО в Польше и Румынии получат на вооружение новую модификация зенитной ракеты S-3, которую в скором времени планируют испытать против баллистических ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона по ПРО.

Источник изображения: Missile Defense Agency

В докладе уточняется, что расположенные в Европе пусковые установки будут оснащены модификацией SM-3 Blk IIA, что значительно увеличит надежность защиты "территории НАТО". Именно она будет испытана в 2020 году для перехвата МБР.

При этом "главной потенциально угрозой" для Европы названа российская ракета 9М729.

Эта высокоэффективная крылатая ракета, нацеленная на наземные объекты, летает на малых высотах ниже границы обнаружения радаром и представляет собой потенциально главную угрозу действиям Соединенных Штатов в регионе и целям сдерживания,

говорится в документе.

Напомним, ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Пентагон так и не представил российским коллегам объяснения, почему он считает ракету 9М729 не соответствующей Договору о РСМД.

В декабре 2018 года госсекретарь Майк Помпео публично выдвинул России ультиматум, заявив, что у Москвы есть два месяца для того, чтобы "вернутся к выполнению договора". Основное требование Вашингтона в этом плане – уничтожение российской стороной ракеты 9М729 (SSC-8), дальность полета которой якобы нарушает положения ДРСМД.

В свою очередь российские власти утверждают, что на испытаниях дальность полета 9М729 составила 476 км при допустимых 500 км.

18.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
sm-3
Проекты
2020-й год
РСМД
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