Китай создает истребитель-невидимку нового типа

В Сети появилось изображение самолета J-20, который может стать первым в мире двухместным истребителем-невидимкой, сообщает Defense-Aerospace.

Источник изображения: ЦТ КНР

В настоящее время все военные самолеты-невидимки являются одноместными машинами, поэтому потенциальный вариант J-20 может стать первым в мире двухместным стелс-истребителем с новыми возможностями, пишет издание.

Ранее главный конструктор J-20 Ян Вэй заявил, что специалисты внимательно следят за эксплуатацией самолета, постоянно внося в проект усовершенствования. Конструкция машины позволяет это делать.

По словам китайского военного эксперта, двухместная версия самолета позволяет ему играть несколько ролей в дополнение к завоеванию превосходства в воздухе, что значительно расширит возможности НОАК в асимметричной войне.

Он отметил, что наличие второго пилота может стать выгодным в боевой обстановке, когда панель управления самолетом переполнена информацией. В этом случае второй пилот может взять часть обязанностей на себя.

Модернизированная версия, по мнению эксперта, может быть превращена в бомбардировщик, самолет электронной борьбы либо в вариант истребителя палубного базирования.

Издание напоминает, что подобные планы модернизации F-22 были у американцев, одна их версия бомбардировщика FB-22 не получила развития.

Модернизированный J-20 будет иметь усовершенствованную авионику и системы управления огнем, более мощные двигатели и более высокую грузоподъемность, добавляет издание.