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21.01.2019
Военное обозрение

Индия закупает у США вооружений на $18 млрд

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Индия ожидает поставки из США вооружений на общую сумму $18 млрд., сообщает агентство REGNUM со ссылкой на индийского посла в США Вардхана Шринглу.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

На приеме, организованном индийско-американским предпринимательским советом, посол отметил, что торговые отношения между США и Индией в 2017-2018 годах значительно расширились.

В настоящее время индийское военное ведомство ожидает поставки из Соединенных Штатов вооружений и военного оборудования на сумму около $18 млрд., сообщил он.

Кроме того, индийская сторона намерена закупать у американских партнеров природный газ, стоимость которого за год составит $5 млрд.

Шрингла также рассказал, что частные индийские авиаперевозчики заключила ряд контрактов с американскими производителями на поставку 300 гражданских самолетов. Суммарная стоимость сделок составила около $40 млрд.

При этом, по словам дипломата, отношения между странами не ограничиваются лишь торговлей: в настоящее время в американских вузах обучатся более 227 тыс. студентов из Индии. Их обучение принесло американским университетам около $6,5 млрд.

Напомним, осенью прошлого года один из высокопоставленных представителей администрации США заявил, что Америка предлагает Индии самые современные технологии, которые вряд ли могут оказаться в российском списке предложений. Он также отметил, что Вашингтон будет оценивать каждую военную сделку между РФ и Индией с точки зрения возможности применения санкций к индийским компаниям.

18.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
США
Компании
ГАЗ Группа
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