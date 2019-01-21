Франция испытала аналог американского Javelin в бою

Боевая группа "Пикардия" (Picardy) впервые применила противотанковый ракетный комплекс MMP в боевых действиях на юго-востоке Мали, сообщает пресс-служба компании MBDA Missile Systems.

Источник изображения: компания MBDA

Согласно сообщению, комплекс был разработан для пехотных подразделений французской армии. Принят на вооружение в ноябре 2017 года. За это время ММР подтвердил заявленные производителем характеристики. Теперь он впервые был задействован в боевой операции.

ММР относится к противотанковым комплексам среднего радиуса действия пятого поколения. Предназначен для поражения бронетехники, а также укрепленных позиций противника.

В релизе отмечается, что новая ракета представляет собой "настоящий букет электронных инноваций". Она оснащена камерой, "прекрасно видящей" как днем, так и ночью. Дальность полета ракеты – более 4 километров.

После того как ракета запущена, мой наводчик видит всё то, что видит ее камера. При этом в любое время он может перенаправить ракету на другую цель,

приводит пресс-служба слова командира расчета сержанта Николаса.

По словам специалистов, MMP можно отнести к уникальным системам вооружений. Комплекс имеет систему наведения комбинированного типа, в состав которой входит теле- и тепловизионная головка самонаведения, инерциальная система. Он также имеет возможность наведения ракеты по волоконно-оптическому кабелю. Именно кабель позволяет производить пуски с закрытых позиций и перенацеливать ракету.