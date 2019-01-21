Войти
21.01.2019
Военное обозрение

Франция испытала аналог американского Javelin в бою

378
0
0

Боевая группа "Пикардия" (Picardy) впервые применила противотанковый ракетный комплекс MMP в боевых действиях на юго-востоке Мали, сообщает пресс-служба компании MBDA Missile Systems.

Источник изображения: компания MBDA

Согласно сообщению, комплекс был разработан для пехотных подразделений французской армии. Принят на вооружение в ноябре 2017 года. За это время ММР подтвердил заявленные производителем характеристики. Теперь он впервые был задействован в боевой операции.

ММР относится к противотанковым комплексам среднего радиуса действия пятого поколения. Предназначен для поражения бронетехники, а также укрепленных позиций противника.

В релизе отмечается, что новая ракета представляет собой "настоящий букет электронных инноваций". Она оснащена камерой, "прекрасно видящей" как днем, так и ночью. Дальность полета ракеты – более 4 километров.

После того как ракета запущена, мой наводчик видит всё то, что видит ее камера. При этом в любое время он может перенаправить ракету на другую цель,

приводит пресс-служба слова командира расчета сержанта Николаса.

По словам специалистов, MMP можно отнести к уникальным системам вооружений. Комплекс имеет систему наведения комбинированного типа, в состав которой входит теле- и тепловизионная головка самонаведения, инерциальная система. Он также имеет возможность наведения ракеты по волоконно-оптическому кабелю. Именно кабель позволяет производить пуски с закрытых позиций и перенацеливать ракету.

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мали
США
Франция
Продукция
Javelin ПТРК
MMP ПТРК
Компании
Leonardo
MBDA
Похожие новости
18.01.2019
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin
11.02.2014
Компания MBDA начала переговоры с СВ Индии по продаже ракетного комплекса MMP
10.02.2014
DEFEXPO 2014. MBDA предлагает Индии ПТРК ММР
09.12.2013
Франция заказала противотанковых ракет на полмиллиарда евро
03.08.2010
MBDA предлагает Минобороны Франции ПТРК MMP для замены «Милан»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 16:36
  • 20
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 21.01 16:33
  • 1
В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"
  • 21.01 16:18
  • 24
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 21.01 16:11
  • 13
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy
  • 21.01 16:11
  • 2
Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году
  • 21.01 16:08
  • 4
Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети
  • 21.01 16:04
  • 4
В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30
  • 21.01 15:56
  • 11
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 21.01 15:56
  • 2
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 21.01 15:51
  • 1
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 21.01 15:39
  • 5
В России испугались падения российского атомолета
  • 21.01 15:35
  • 2
У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров
  • 21.01 15:18
  • 1
Ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
  • 21.01 15:18
  • 7696
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.01 15:11
  • 151
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч