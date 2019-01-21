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21.01.2019
ЦАМТО

Вьетнам передал Лаосу партию винтовок Galil ACE 32

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Galil ACE - Версия израильского автомата Galil, разработанная для колумбийских военных. Фото: defence.pk.

ЦАМТО, 18 января. Министерство обороны Вьетнама передало Лаосу партию штурмовых винтовок Galil ACE 32, сообщило лаосское информационное агентство KPL (kpl.gov.la).

По мнению вьетнамского ресурса BaoDatViet, винтовки Galil ACE 32 переданы безвозмездно.

Впервые они будут продемонстрированы во время проведения парада в честь празднования 70-летия основания Лаосской Народной Армии, который пройдет 20 января во Вьентьяне.

Издание напоминает, что штурмовая винтовка Galil ACE 31/32 в настоящее время производится на заводе Z111 по лицензии израильской оборонной промышленной группы Israel Military Industries (IMI) под патрон M43 7,62x39 мм, который используется семейством автоматов AK. Винтовка Galil ACE вьетнамского производства впервые была продемонстрирована на выставке INDO DEFENCE EXPO & FORUM 2018 в Индонезии.

18.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Вьетнам
Израиль
Индонезия
Лаос
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