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21.01.2019
ЦАМТО

ВВС Филиппин планируют приобрести вертолеты S-70 "Блэк Хок" в Польше

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S-70i Black Hawk
S-70i Black Hawk польской Национальной полиции.
Источник изображения: PZL Mielec

ЦАМТО, 18 января. Военно-воздушные силы Филиппин планируют приобрести вертолеты S-70i "Блэк Хок интернэшнл" в версии для проведения боевых и спасательных операций, сборка которых осуществляется в Польше.

Как сообщает Philippine Information Agency со ссылкой на министра обороны Филиппин Делфина Лорензана, запланированное приобретение вертолетов в Польше является заменой аннулированного контракта по закупке 16 вертолетов "Белл-412EPI" в Канаде.

Министр также добавил, что ВВС имеют опыт эксплуатации вертолетов польского производства. В 2012-2013 гг. было получено восемь легких вертолетов W-3A "Сокол" компании PZL Swidnik.

Напомним, что ВС Филиппин столкнулись с проблемой модернизации вертолетного парка в результате аннулирования соглашения о покупке в Канаде вертолетов "Белл-412EPI". В феврале 2018 года МНО Филиппин подписало через "Канадскую коммерческую корпорацию" контракт на поставку 16 вертолетов "Белл-412EPI" компании Bell Helicopter стоимостью 12,073 млрд. фил. песо (233 млн. долл.).

Сообщение о продаже вызвало протесты правозащитных организаций в Канаде, после чего канадское правительство инициировало повторную оценку выдачи разрешения на поставку вертолетов, заявив, что не предполагало применение машин в боевых операциях. В итоге МНО Филиппин вынуждено было аннулировать контракт и возобновить проект покупки вертолетов.

В декабре 2018 года министр обороны Делфин Лорензана заявил, что техническая рабочая группа ВВС Филиппин определила новых претендентов на поставку многоцелевых и ударных вертолетов, которые в наибольшей степени соответствуют предъявляемым требованиям.

Комиссия рекомендовала закупку S-70 "Блэк Хок" компании Sikorsky в рамках проекта приобретения многоцелевого вертолета боевого обеспечения и T-129 ATAK турецкой Turkish Aerospace Industries (TAI) в рамках проекта поставки ударного вертолета.

По заявлению министра, комиссия ВВС назвала "Блэк Хок" лучшим вариантом для закупки, поэтому министерство намерено поддержать этот выбор. Как пояснил глава оборонного ведомства, ВВС стремятся закупить то же количество вертолетов, которое предусматривал контракт на поставку "Белл-412EPI". При этом бюджет проекта ограничен 240 млн. долл.

По мнению Д.Лорензана, контракт, вероятно, будет подписан в начале 2019 года. Вертолеты могут быть вооружены пулеметами, но в основном, будут применяться для перевозки войск и грузов.

Что касается проекта ударного вертолета, то по заявлению министра, комиссия ВВС отдала предпочтение T-129 ATAK, но на выделенные средства можно будет приобрести "менее 10" вертолетов этого типа.

18.01.2019
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Страны
Канада
Польша
Турция
Филиппины
Продукция
Bell-412
Т-129
Компании
Bell Helicopter
Sikorsky Aircraft
TAI
Textron
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