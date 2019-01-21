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21.01.2019
ЦАМТО

Saab поставит дополнительные боеприпасы для гранатометов M3 "Карл Густав" ВС США

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Гранатомет Saab Carl Gustaf M4
Ручной противотанковый гранатомет Saab Carl Gustaf M4.
Источник изображения: Saab Dynamics

ЦАМТО, 18 января. Saab объявила о заключении с Минобороны США контракта на поставку дополнительных боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав", носящих в США обозначение M3 MAAWS (Multi-role, Anti-armor, Anti-personnel Weapon System).

Общая стоимость заказа составляет 16 млн. долл. (около 145 млн. швед. крон). Поставки будут выполнены в 2020 году.

Контракт, включающий поставку нескольких типов боеприпасов, подписан в рамках заключенного с Министерством обороны США в августе 2014 года базового пятилетнего соглашения H92222-14-D-0008 на поставку гранатометов "Карл Густав" и боеприпасов к ним стоимостью до 187 млн. долл. (около 1,3 млрд. швед. крон).

На текущий момент заказчиками "Карл Густав", первая версия которого была принята на вооружение в 1948 году, являются около 40 государств мира. Среди известных клиентов: вооруженные силы Австралии, Австрии, Белиза, Венесуэлы, Германии, Ганы, Дании, Индии, Ирландии, Канады, Литвы, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии, Португалии, Сингапура, США и Японии.

В течение длительного периода времени система вооружения постоянно модернизировалась для обеспечения соответствия новым требованиям. Версия M3 представляет собой легкую заряжаемую с казенной части систему вооружения весом около 10 кг (без ИК прицела). M3 способен поражать цели на дальности до 1,3 км, используя боеприпасы различных типов, включая осколочно-фугасные, противотанковые кумулятивные, осколочно-фугасные двойного назначения. В сентябре 2014 года Saab впервые продемонстрировала новую версию "Карл Густав" – M4 (в США носит обозначение M3E1). Широкий спектр имеющихся боеприпасов позволяет поражать цели различных типов: от бронетехники до препятствий и укрепленных сооружений.

18.01.2019
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