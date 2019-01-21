Минобороны Словении отложило покупку ББМ "Боксер"

ЦАМТО, 18 января. Минобороны Словении объявило о переносе сроков приобретения ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8 производства совместного предприятия ARTEC, сформированного компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Как сообщает Altair, Министерство обороны Словении решило, что окончательное решение о покупке "Боксер" должно быть отложено до публикации новой "Белой книги по обороне". В данном документе будут изложены основные цели и направления развития вооруженных сил Словении, в том числе требования к закупке новой военной техники.

Как сообщал ЦАМТО, в начале февраля 2018 года Министерство обороны Словении признало наиболее целесообразной закупку для формируемых батальонных боевых групп ББМ с колесной формулой 8x8 в рамках многонациональной программы "Боксер". ББМ предполагалось поставить в нескольких версиях, сходных с литовской ББМ "Вилкас". Для организации покупки МО Словении обратилось к Организации по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement).

На первом этапе планировалось выделить финансирование для закупки 48 бронемашин для первой боевой группы ВС Словении, которая будет сформирована к 2022 году. Первую серийную ББМ планировалось выпустить в конце 2020 года. Вторую боевую группу предполагалось сформировать в 2025 году.