Первый робот разминирования "Уран-6" поставлен в Международный противоминный центр ВС РФ

В Минобороны сообщили, что серийный образец соответствует всем требованиям военных

ИНЖЕНЕРНЫЙ-1 /Московская область/,18 января. /ТАСС/. Международный противоминный центр Вооруженных сил России получил первые серийные модернизированные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Об этом журналистам в пятницу сообщили в российском военном ведомстве.

"Комплекс прошел все испытания, в том числе в боевых условиях. Данный комплекс применялся на территории Северного Кавказа при сплошном разминировании местности от взрывоопасных предметов. Его опытные образцы успешно прошли все виды испытаний в ходе учений и боевых действий в Сирии", - сообщили в российском военном ведомстве.

Серийный образец соответствует всем требованиям военных, в том числе в плане импортозамещения. "Элементная база и силовая установка модернизированного "Уран-6" полностью является разработкой отечественного производства", - подчеркнули в Минобороны.

Модернизированный робототехнический комплекс разминирования также получил новую платформу для транспортировки. В состав комплекса вошел четырехосный "Камаз", оборудованный специальной платформой с системой "Мультилифт". Конструкция платформы в разы сокращает время подготовки комплекса к работе. Погрузка-разгрузка робота занимает порядка 3-4 минут. Также на платформе имеется отсек для сменного трала.

"Уран-6" позволяет производить сплошное разминирование противопехотных минных полей с массой взрывчатого вещества во взрывоопасных предметах до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Впервые "робот-сапер" был показан на Параде Победы в Москве в 2018 году.