Navantia начинает строительство корветов класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 18 января. На верфи компания Navantia в Сан-Фернандо (Кадис) 15 января состоялась торжественная церемония резки стали для первого из пяти корветов класса Avante-2200, заказанных для ВМС Саудовской Аравии.

По информации испанского ресурса Infodefensa.com, поставка первого корабля намечена на октябрь 2021 года, оставшиеся четыре корвета будут переданы с интервалом в четыре месяца.

Как уже сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на постройку пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Строительство корветов будет осуществляться на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии. Основными требованиями к новым кораблям являются высокие мореходные качества, живучесть, возможность применения в экстремальных температурах Персидского залива, оптимальная стоимость жизненного цикла.

В сентябре 2018 года появились опасения по поводу возможного аннулирования заказа из-за запрета правительства Испании на продажу ВС Саудовской Аравии авиабомб с лазерным наведением. Тем не менее, данное решение было отменено в течение недели.

Глава испанской государственной холдинговой компании SEPI 7 ноября 2018 года подтвердил членам парламента, что работы по строительству кораблей начнутся в январе 2019 года на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис). При этом он заверил испанских законодателей в том, что с финансовой точки зрения выполнение контракта на поставку корветов находится в "полной безопасности". В начале ноября власти Саудовской Аравии предоставили аккредитивы, необходимые для начала постройки корветов.

В Сан-Фернандо будет выполнена большая часть работ по сборке кораблей, двигатели будут изготовлены на предприятии Navantia в Картахене, коробки передач и некоторые модули кораблей будут построены в Ферроле.

Спуск на воду головного корвета запланирован на конец 2020 года, а его передача заказчику – на октябрь 2021 года. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Помимо CATIZ, корветы получат разработанные Navantia интегрированную систему связи HERMESYS, систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.

Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии.

Компания пока не раскрывает состав вооружения кораблей, но судя по опубликованному в июле изображению, корвет планируется вооружить 76/62-мм АУ Super Rapid производства Leonardo и 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall. Для унификации с боевыми кораблями MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) компании Lockheed Martin, которые поступят в состав саудовского флота, корветы могут быть вооружены противокорабельными ракетами "Гарпун" производства Boeing и ЗРК "Эвольвед си спэрроу" компании Raytheon, а также многофункциональной РЛС TRS-4D.