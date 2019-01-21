Египет проведет капитальный ремонт двигателей парка танков M60

ЦАМТО, 18 января. Американская компания Tecmotiv Inc. (Ниагара-Фолс, шт.Нью-Йорк) заключила с командованием СВ США контракт стоимостью 19,644 млн. долл. на поставку запчастей для капремонта двигателей парка танков M60 СВ Египта.

Согласно пресс-релизу МО США, контракт получен по результатам тендера со ставками через сеть Интернет. В результате электронных торгов было получено единственное предложение от компании Tecmotiv Inc.

Работы по контракту будут выполнены на мощностях в Ниагара-Фолс (шт.Нью-Йорк), предположительно, к 25 ноября 2020 года. Финансирование проекта будет осуществлено из специального фонда СВ США на 2011 ф.г. по программе "Иностранные военные продажи".