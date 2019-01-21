Для ВМФ России на судозаводе "Вымпел" будет заложено малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин"

Спуск на воду строящегося для Тихоокеанского флота на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" малого гидрографического судна "Александр Рогоцкий" проекта 19910. Благовещенск (Амурская область), 19.07.2018.

ЦАМТО, 18 января. На судостроительном предприятии "Вымпел" (г.Рыбинск) 22 января состоится торжественная церемония закладки пятого малого гидрографического судна (МГС) проекта 19910 для ВМФ России.

Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королева судну присвоено имя "Яков Лапушкин", – в честь заслуженного гидрографа, начальника Гидрографического управления Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Лапушкина Якова Яковлевича.

В церемонии примут участие представители Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, Главного командования ВМФ России, а также представители кораблестроительной отрасли, ветераны гидрографической службы Военно-морского флота.

Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" будет оснащено самыми современными техническими средствами для гидрографических исследований и займет достойное место в линейке гидрографических судов и катеров Гидрографической службы ВМФ.

Включение в состав ВМФ малых гидрографических судов проекта 19910 позволит повысить эффективность навигационно-гидрографического обеспечения действий сил флота и общего мореплавания.

Малое гидрографическое судно проекта 19910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей.

Основные задачи:

– постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов;

– обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования (СНО);

– выполнение гидрографических работ;

–Перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования СНО и гидрографических подразделений на необорудованном побережье, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.