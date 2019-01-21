Севмаш обновляет производственные мощности

ЦАМТО, 18 января. На Севмаше идет масштабное обновление производственных мощностей. По госпрограмме "Развитие оборонно-промышленного комплекса" на завод поставлено и смонтировано современное оборудование, завершается подготовка новых объектов.

"Одним из важных пунктов модернизации является реконструкция транспортно-передаточного комплекса, – отметил главный инженер Севмаша Евгений Бородин. – Она позволит расширить задачу строительства в стапельно-сдаточном производстве новых заказов. Подлодки будут строиться по эффективной технологии с применением крупноблочных конструкций".

Идет строительство транспортного понтона, реконструкция причала и мелководной набережной, ремонт трансбордерных путей. Эти работы – на завершающей стадии. Кроме того, обновляется крановое оборудование, пополняется флот водно-транспортного цеха.

Морально и физически изношенную технику заменяют станки нового поколения. Они позволяют значительно расширить спектр решаемых на производстве задач, сократить издержки и время изготовления изделий. Новые станки установлены в цехах машиностроения №4,16. В новый этап развития вступают металлургическое, литейное, термическое и кузнечно-прессовое производства Севмаша. Заменяются устаревшие печи, литейные машины и другая техника.

"Введены в строй автоматизированные линии очистки, грунтовки, обработки металлопроката в корпусообрабатывающем производстве, – сообщил Е.Бородин. – Применяются новые технологии изготовления полимерных материалов, специальных покрытий, неметаллических изделий. В деревообрабатывающем и малярно-изоляционном цехах введены в эксплуатацию 350 ед. оборудования. Заметно обновлена лабораторная и исследовательская базы. Благодаря этому увеличена надежность, а также точность испытаний и измерений".

Главный стапель пополнили шесть современных мобильных стендов. Для совершенствования работ при монтаже энергетической установки внедрены две системы синхронной затяжки резьбовых соединений. В эллинге №1 стапельно-сдаточного производства ведутся работы по созданию новых специализированных участков и модернизации существующих. Построены новые энергетические галереи, реконструированы прежние. В ближайшие годы масштабная модернизации завода продолжится, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".