Войти
21.01.2019
ЦАМТО

Севмаш обновляет производственные мощности

605
0
+2
АПЛ "Генералиссимус Суворов"
АПЛ "Генералиссимус Суворов" заложили на "Севмаше".
Источник изображения: Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 18 января. На Севмаше идет масштабное обновление производственных мощностей. По госпрограмме "Развитие оборонно-промышленного комплекса" на завод поставлено и смонтировано современное оборудование, завершается подготовка новых объектов.

"Одним из важных пунктов модернизации является реконструкция транспортно-передаточного комплекса, – отметил главный инженер Севмаша Евгений Бородин. – Она позволит расширить задачу строительства в стапельно-сдаточном производстве новых заказов. Подлодки будут строиться по эффективной технологии с применением крупноблочных конструкций".

Идет строительство транспортного понтона, реконструкция причала и мелководной набережной, ремонт трансбордерных путей. Эти работы – на завершающей стадии. Кроме того, обновляется крановое оборудование, пополняется флот водно-транспортного цеха.

Морально и физически изношенную технику заменяют станки нового поколения. Они позволяют значительно расширить спектр решаемых на производстве задач, сократить издержки и время изготовления изделий. Новые станки установлены в цехах машиностроения №4,16. В новый этап развития вступают металлургическое, литейное, термическое и кузнечно-прессовое производства Севмаша. Заменяются устаревшие печи, литейные машины и другая техника.

"Введены в строй автоматизированные линии очистки, грунтовки, обработки металлопроката в корпусообрабатывающем производстве, – сообщил Е.Бородин. – Применяются новые технологии изготовления полимерных материалов, специальных покрытий, неметаллических изделий. В деревообрабатывающем и малярно-изоляционном цехах введены в эксплуатацию 350 ед. оборудования. Заметно обновлена лабораторная и исследовательская базы. Благодаря этому увеличена надежность, а также точность испытаний и измерений".

Главный стапель пополнили шесть современных мобильных стендов. Для совершенствования работ при монтаже энергетической установки внедрены две системы синхронной затяжки резьбовых соединений. В эллинге №1 стапельно-сдаточного производства ведутся работы по созданию новых специализированных участков и модернизации существующих. Построены новые энергетические галереи, реконструированы прежние. В ближайшие годы масштабная модернизации завода продолжится, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Севмаш
Похожие новости
30.09.2008
Индия закупит у РФ около 350 танков T-90
11.08.2008
В состав ВМФ России вошла новая подводная лодка
10.07.2008
МЫ НАКОПИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ "ОБОРОНКИ"
28.05.2008
Индусам почти доказали, что российский авианосец стал дороже на $1 млрд
01.04.2008
Проблемы по контракту с Индией по авианосцу "Адмирал Горшков" будут решены
12.03.2008
О текущей ситуации развития промышленного производства (январь 2008)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 16:36
  • 20
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 21.01 16:33
  • 1
В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"
  • 21.01 16:18
  • 24
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 21.01 16:11
  • 13
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy
  • 21.01 16:11
  • 2
Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году
  • 21.01 16:08
  • 4
Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети
  • 21.01 16:04
  • 4
В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30
  • 21.01 15:56
  • 11
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 21.01 15:56
  • 2
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 21.01 15:51
  • 1
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 21.01 15:39
  • 5
В России испугались падения российского атомолета
  • 21.01 15:35
  • 2
У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров
  • 21.01 15:18
  • 1
Ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
  • 21.01 15:18
  • 7696
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.01 15:11
  • 151
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч