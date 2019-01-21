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21.01.2019
ЦАМТО

Военнослужащие СФ пройдут переобучение на современный арктический вариант ЗРК "Тор-М2ДТ"

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на торжественной церемонии передачи в общевойсковое соединение Северного флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 18 января. Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота пройдут переообучение на новейший арктический вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ".

Группа специалистов соединения уже отправилась в учебный центр войск противовоздушной обороны в Ейск (Краснодарский край).

В ходе переобучения расчеты ЗРК "Тор-М2ДТ", изучат устройство и тактико-технические характеристики новой техники, освоят заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение и поражение воздушных целей. Завершится курс переобучения практическим выполнением боевых упражнений по воздушным целям на полигоне.

После выполнения стрельб арктический вариант ЗРК "Тор-М2ДТ" в составе воинского эшелона отправится в пункт постоянной дислокации в Мурманской области.

Арктический вариант ЗРК "Тор-М2ДТ" адаптирован для эксплуатации в экстремально низких температурах Арктики без снижения тактико-технических характеристик.

Справочно:

ЗРК "Тор-М2ДТ" – арктический вариант ЗРК "Тор-М2", установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не терять свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Они способны поражать цели, летящие со скоростью до 3600 км/ч на дальности не менее 15 км и высоте до 12 км при курсовом параметре до 9,5 км, сообщает пресс-служба Северного флота.

18.01.2019
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