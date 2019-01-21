ЦАМТО, 18 января. Американский истребитель F-16C перекрасят в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Aviationist.

F-16C будет имитировать российский самолет в воздушных боях.

Несколько месяцев назад командир 57-го авиакрыла ВВС США Роберт Новотны предложил пользователям Facebook выбрать схему раскраски, максимально схожую с Су-57. В итоге утвердили эскиз под названием "Гадюка".

Истребитель F-16C ВВС США в раскраске российского перехватчика пятого поколения Су-57. Источник: © 57th Wing Commander

Сейчас Р.Новотны опубликовал в Facebook фото нового камуфляжа.

По словам командира, покраску закончат к лету, а самолет станет изюминкой авиашоу Aviation Nation на базе Неллис в ноябре.

Как напоминает "РИА Новости", ранее истребители F-16 из 64-й учебной эскадрильи в Неваде перекрасили под российские Су-35. Начальник разведуправления Кен Спайро объяснил, что "обучение американских пилотов нужно сделать более реалистичным".