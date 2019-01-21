F-16C перекрасят в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57
ЦАМТО, 18 января. Американский истребитель F-16C перекрасят в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Aviationist.
F-16C будет имитировать российский самолет в воздушных боях.
Несколько месяцев назад командир 57-го авиакрыла ВВС США Роберт Новотны предложил пользователям Facebook выбрать схему раскраски, максимально схожую с Су-57. В итоге утвердили эскиз под названием "Гадюка".
|Истребитель F-16C ВВС США в раскраске российского перехватчика пятого поколения Су-57.
|Источник: © 57th Wing Commander
Сейчас Р.Новотны опубликовал в Facebook фото нового камуфляжа.
По словам командира, покраску закончат к лету, а самолет станет изюминкой авиашоу Aviation Nation на базе Неллис в ноябре.
Как напоминает "РИА Новости", ранее истребители F-16 из 64-й учебной эскадрильи в Неваде перекрасили под российские Су-35. Начальник разведуправления Кен Спайро объяснил, что "обучение американских пилотов нужно сделать более реалистичным".
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