Россия примет ограниченное участие в авиасалоне в Ле Бурже в этом году

ЦАМТО, 18 января. Россия примет участие в авиакосмическом салоне в Ле Бурже (Париж, Франция) в этом году, однако национальная экспозиция будет касаться только продукции гражданского и двойного назначения, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в сфере ВТС.

В связи с санкционной политикой Запада Россия резко сократила в последние годы свое участие в международных оружейных выставках в Европе. В частности, в 2018 году Россия фактически проигнорировала участие в авиакосмическом салоне в Фарнборо (Лондон, Великобритания). На предыдущем авиакосмическом салоне в Ле Бурже в 2017 году Россия также демонстрировала только гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения.

"В этом году Россия примет участие в салоне в Ле Бурже, однако будут развернуты лишь несколько экспозиций, в том числе "Вертолетов России", ОАК и "Рособоронэкспорта", – сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что этими же компаниями будут арендованы несколько шале для проведения переговоров с инозаказчиками.