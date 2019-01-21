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21.01.2019
ТАСС

Ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

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Модель астероида Апофис
Модель астероида Апофис.
Источник изображения: © Astronomical Institute of the Charles University: Josef urech, Vojtch Sidorin/CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

По расчетам исследователей, сближение астероида с Землей может произойти также в 2051, 2058, 2079 и 2086 годах, но на расстоянии от 1 до 10 млн км

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Астероид Апофис может в 2068 году столкнуться с Землей. Такое предположение сделали ученые из Санкт-Петербургского государственного университета.

"Резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное - в 2068 году", - говорится в опубликованных в четверг тезисах доклада, подготовленного в рамках секции "Прикладная небесная механика и управление движением" XLIII Королёвских чтений.

Согласно расчетам коллектива исследователей, сближение астероида с Землей в 2068 году может закончиться столкновением, если Апофис будет двигаться по траектории, которая предполагает проход небесного тела в 2044 году в 44 млн км от Земли, а в 2051 году - в 0,76 млн км, в 2060 году - в 5 млн км. Данный до уточнения орбиты астероида прогноз предполагал возможность столкновения в 2036 году. По расчетам исследователей, сближение Апофиса с Землей может произойти также в 2051, 2058, 2079 и 2086 годах, но на расстоянии всего от 1 до 10 млн км.

Астероид может столкнуться с Землей и в 2060 году, но для этого он должен двигаться по траектории с минимальным геоцентрическим расстоянием до Земли в 2068 году в 0,1 млн км. "Траектория, ведущая к соударению в 2069 году, близка к траектории соударения в 2068 году, минимальное геоцентрическое расстояние в 2051 году - 0,76 млн км, в 2068 году - 0,1 млн км", считают исследователи.

О прогнозах столкновения Апофиса с Землей

Ранее астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Леонид Еленин напомнил ТАСС, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис диаметром более 300 м пройдет в 37 тыс. км от Земли, но не столкнется с ней.

В 2006 году ведущий научный сотрудник того же института Вячеслав Ивашкин и ассистент МГТУ имени Баумана Кирилл Стихно смоделировали последствия падения Апофиса на Землю. Тогда его диаметр оценивали в 270 м, но предполагалось, что астероид оставит кратер диаметром около 6 километров и вызовет обрушение зданий, появление трещин в земле. В случае падения в море или крупное озеро, были уверены исследователи, небесное тело вполне могло спровоцировать разрушительное цунами.

18.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Центр Келдыша
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1 комментарий
№1
21.01.2019 15:18
Ранее все планировали использовать возможность подтолкнуть Апофиз в 29-м году, чтобы скорректировать его траекторию. Писали, что нужен небольшой импульс - достаточно одного термоядерного взрыва. Всё как в кино :о))
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