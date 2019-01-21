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21.01.2019
ТАСС

Малогабаритный досмотровый робот "Сфера" включат в состав экипировки саперов ОВР-2-02

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ОВР-2-02
Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 для групп разминирования подразделений инженерных войск в экспозиции Форума "Армия-2015".
Источник изображения: http://politikus.ru/

Это устройство предназначено для оперативного сбора и передачи аудио- и видеоинформации из труднодоступных и опасных для человека зон

ИНЖЕНЕРНЫЙ-1 /Московская область/, 18 января. /ТАСС/. Малогабаритный беспроводной досмотровый робот "Сфера" будет поставляться саперам в комплекте с защитным костюмом ОВР-2-02. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

"В состав комплектов серийных защитных костюмов саперов ОВР-2-02 будет включен малогабаритный беспроводной досмотровый комплекс "Сфера", - проинформировали в военном ведомстве.

Беспроводное досмотровое устройство с круговым обзором "Сфера" предназначено для оперативного сбора и передачи аудио- и видеоинформации из труднодоступных и опасных для человека зон. Оно может вести круговой обзор за счет четырех видеокамер. Кроме того, "Сфера" оснащена системой вертикального позиционирования.

Управляется устройство с дистанционного пульта. Время работы "Сферы" с литий-ионным аккумулятором - не менее 20 минут на дальности около 50 м. При диаметре 90 мм масса устройства не превышает 610 г. Для хранения и транспортировки "Сферы" используется пылевлагозащищенный кейс.

Костюм для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02 разработан ЗАО "ФОРТ Технология". Он предназначен для защиты сапера от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и поражающего действия пуль огнестрельного оружия. Новый защитный комплект, в отличие от предшественника, снабжен видеокамерой и портативной водяной системой охлаждения.

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ОВР-2
Сфера РДК
Компании
Минoбороны РФ
ФОРТ Технология
Проекты
Робот
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