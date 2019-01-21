Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ
Истребители Су-35С.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС
Воздушную разведку вели 23 летательных аппарата
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские истребители пять раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границ страны. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".
Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вели 23 летательных аппарата.
По информации издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
18.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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