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21.01.2019
ТАСС

Источник: космическую систему военной связи "Благовест" сформируют в начале апреля

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Благовест
Первый военный спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест" в акустической камере АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» .
Источник изображения: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Ранее сообщалось, что запуск четвертого спутника "Благовест" планируется на первый квартал 2019 года, если госкомиссия примет соответствующее решение

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Запуск четвертого спутника связи "Благовест" запланирован на первую неделю апреля этого года. После выведения аппарата на орбиту будет завершено формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест", сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Отправка на космодром Байконур планируется на 22 февраля. Пуск должен быть осуществлен в первую неделю апреля. Таким образом, завершится формирование орбитальной группировки военных аппаратов связи "Благовест", - сказал собеседник агентства. По его словам, старт будет осуществлен с Байконура с помощью ракеты-носителя "Протон-М".

Ранее сообщалось, что запуск четвертого спутника "Благовест" планируется на первый квартал 2019 года, если госкомиссия примет соответствующее решение.

Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.

Спутники "Благовест"

Первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Космические войска присвоили спутнику порядковый номер "Космос-2520". Второй аппарат этой серии был запущен 19 апреля 2018 года с Байконура, ему был присвоен порядковый номер "Космос-2526". Первоначально старт этого спутника был намечен на 25 декабря 2017 года, однако затем был перенесен из-за проблем с одним из приборов на аппарате. Третий спутник "Благовест" был запущен с космодрома Байконур 21 декабря 2018 года, ему присвоили порядковый номер "Космос-2533".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов".

18.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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ИТ
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