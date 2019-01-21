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21.01.2019
ТАСС

Эксперты: низкочастотные колебания в двигателях "Ангары" требуют дополнительного изучения

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Макет ракеты-носителя "Ангара"
Макет ракеты-носителя "Ангара".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Как отметили в НПО "Энергомаш", проблема в обеспечении устойчивой работы проявляется в возникновении низкочастотных колебаний тяги двигателя при переходе на режим 38% от номинального значения тяги

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Специалисты НПО "Энергомаш" (предприятие-изготовитель ракетных двигателей) рекомендуют изучить низкочастотные колебания, которые негативно влияют на двигатель РД-191 для ракет-носителей "Ангара". Эти колебания могут привести к непредсказуемой работе двигателя, говорится в докладе сотрудников "Энергомаша", подготовленном к академическим чтениям по космонавтике (пройдут 29 января - 1 февраля).

"В процессе создания двигателя РД191 обнаружилась проблема в обеспечении устойчивой работы... что негативно сказывалось на надежности и ресурсе работы двигателя", - говорится в докладе. Специалисты уточнили, что эта проблема проявляется в возникновении низкочастотных (НЧ) колебаний тяги двигателя (порядка 4 Гц) при переходе на режим 38% от номинального значения тяги и ниже.

Опасность НЧ-колебаний заключается в возникающих повышенных вибрациях элементов двигателя, что может привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты. Также вибрации могут привести к непредсказуемой работе двигателя, считают специалисты "Энергомаша".

Для борьбы с НЧ-колебаниями в двигатель РД191 была внедрена доработанная конструкция трехпозиционного клапана окислителя газогенератора. "Во время перехода на режим по тяге ниже 38% от номинального значения, трехпозиционный клапан окислителя начинает работать в прикрытом состоянии, обеспечивая дополнительное гидросопротивление", - отмечается в докладе.

В ходе испытаний было установлено, что этот способ позволяет существенно уменьшить амплитуду низкочастотных колебаний. "Но тем не менее на отдельных экземплярах двигателя отмечается проявление НЧ-колебаний при работе на низких режимах", - говорится в докладе.

Специалисты считают, что для дальнейшего совершенствования ракетных двигателей РД191 важно более подробно изучить явление НЧ-колебаний. В связи с этим актуальной яаляется задача изучения возникновения НЧ- колебаний и поиск эффективных способов борьбы с ними.

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Энергомаш им. Глушко
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