Эксперимент по печати живых тканей на биопринтере на МКС признали успешным

Образцы напечатанных тканей находятся на исследовании в гистологической лаборатории, но первичные результаты уже получены

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Эксперимент по печати на биопринтере "Орган.Авт" хрящевой ткани человека, а также ткани щитовидной железы мышей, который проводил в 2018 году на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Олег Кононенко, признан успешным. Об этом сообщил ТАСС руководитель проектов лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Мы можем констатировать тот факт, что сборка произошла успешно и что внутренняя структура этих органов в сохранности. Мы можем уже сейчас, на первичных этапах, говорить о том, что эксперимент прошел удачно", - сказал Хесуани.

Он пояснил, что сейчас все образцы напечатанных тканей находятся на исследовании в гистологической лаборатории у партнеров 3D Bioprinting Solutions. "Первичные результаты получены, они успешны", - подтвердил собеседник агентства.

По его словам, окончательные результаты будут выпущены в так называемом экспресс-отчете, который 3D Bioprinting Solutions сформирует совместно с предприятием "ЦНИИмаш" (головной научный институт Роскосмоса). Он уточнил, что этот отчет будет опубликован не позже февраля.

Хесуани также отметил, что серьезных проблем при проведении эксперимента не возникло. "Были определенные сложности с проведением эксперимента с точки зрения скорости проведения. Мы планировали, что он пройдет быстрее. Но такого, чтобы что-то критически повлияло на эксперимент, не было", - подчеркнул он.

Планы по пересадке тканей

Напечатанные на МКС живые ткани планируется пересадить мышам на Земле, сообщил ТАСС Юсеф Хесуани.

"У нас есть такое желание [применять живые ткани, напечатанные на МКС, для пересадки мышам на Земле], но для этого надо дорабатывать инфраструктуру на МКС, потому что потребуются соответствующие биореакторы, - сказал он. - И надо дорабатывать систему отправки напечатанного материала обратно на Землю, потому что для того, чтобы пересаживать, нужно больше степеней защиты для этого материала. Здесь требуется инфраструктурное решение в космосе - дополнительная аппаратура и проведение дополнительных операций".

По словам Хесуани, дополнительным оборудованием являются биореакторы. Он уточнил, что у Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) есть биореакторы, хорошо зарекомендовавшие себя в космосе. Собеседник агентства считает, что нужно использовать покупные системы, которые уже себя проявили.

Он отметил, что такие биореакторы установлены на американском сегменте МКС, но на российском их нет. "Нам нет смысла разрабатывать свой биореактор, поскольку есть готовые системы. Мы можем купить американский биореактор и отправить его на российский сегмент, он есть в свободной продаже", - пояснил Хесуани.

О биопринтере для устранения дефектов кожи

Хесуани также рассказал, что биопринтер с рукой-манипулятором для устранения кожных дефектов могут создать в России до конца 2019 года.

"Речь идет о создании принтера на основе так называемой роботизированной руки. Мы первичную работу провели с одной из иностранных компаний, которая нам предоставила руку для проведения подобного рода испытаний как резиденту "Сколково". Сейчас мы будем проводить повторную работу с роботизированной рукой другой компании", - сказал он.

По его словам, новый биопринтер поможет восстановить дефекты непосредственно в условиях операционной. "В первую очередь речь идет о дефектах кожи, это принципиально новый подход. Я думаю, что с момента поставки нам руки-манипулятора, а это февраль-март, нам понадобится где-то от полугода до девяти месяцев, чтобы перейти к испытаниям на лабораторных животных. После того как у нас появится рука, в течение полугода - девяти месяцев мы будем готовы представить такой биопринтер", - уточнил Хесуани.

Действующий биопринтер останется на МКС

Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions, которая является создателем биопринтера "Орган.Авт", не планирует отправлять на МКС новый биопринтер. Аппарат, на котором на МКС в 2018 году проводился эксперимент по печати живых тканей, останется на станции до 2024 года, сообщил ТАСС Хесуани.

"Новый биопринтер мы отправлять не будем, потому что действующий остался на МКС. Он будет там до 2024 года, он вошел в состав научной аппаратуры российского сегмента станции. Надо отправлять только биологические материалы, но здесь пока четких дат нет. Пока это в процессе обсуждения с коллегами из Роскосмоса, РКК "Энергия", ЦНИИмаш", - сказал он.

По словам собеседника агентства, он обсуждал с коллегами из американского Центра содействия развитию науки в космосе (Casis, Center for the Advancement of Science in Space) возможность использования российского и американского сегментов станции для проведения совместных экспериментов. Хесуани уточнил, что в российском сегменте МКС можно использовать биопринтер, а в американском сегменте - биореакторы или систему культивирования клеток. "Дальше это отправляется на Землю: часть материала отправляется в нашу лабораторию, часть - в американскую для проведения последующих испытаний и исследований", - пояснил он.

Печать живых тканей на МКС

Магнитный биопринтер создан для выращивания живых тканей, а впоследствии и органов, но также его можно будет использовать для изучения влияния условий космоса на живые объекты в длительных полетах. Заявителем эксперимента является лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions - российский стартап, являющийся "дочкой" российской частной компании "Инвитро".

Первый образец биопринтера не удалось доставить на МКС из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября 2018 года. Однако "Инвитро" совместно с Роскосмосом и Ракетно-космической корпорацией "Энергия" 3 декабря 2018 года отправила на орбиту биопринтер "Орган.Авт".

Российский космонавт Олег Кононенко проводил на МКС эксперименты по печати живых тканей. В частности, по данным Роскосмоса, ему удалось создать с помощью аппарата "органный конструкт щитовидной железы мыши".

Полученные биологические образцы вернулись на Землю 20 декабря на борту пилотируемого корабля "Союз МС-09".