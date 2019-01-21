Войти
21.01.2019
РИА Новости

В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"

538
1
0
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5".
Источник изображения: © Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, заявили в НПО "Энергомаш" — производителе двигателей.

В преддверии Королёвских чтений по космонавтике в Москве специалисты "Энергомаша" представили тезисы своего доклада.

В нем говорится, что особенность ракет "Ангара-А5" — пакетное расположение первой и второй ступеней, то есть четыре блока первой ступени окружают блок второй.

Из-за этого возникает необходимость дросселирования — работы при пониженном давлении — и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме 30 процентов от номинального значения тяги.

При тяге ниже 38 процентов в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", говорится в документе.

Отмечается, что меры борьбы с этой проблемой не всегда срабатывают.

Так, для устранения этой особенности в конструкцию устройства внедрен специальный клапан, что помогает уменьшить амплитуду колебаний.

Однако, по словам специалистов, на отдельных экземплярах двигателя колебания сохраняются.

"Из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя", — говорится в документе.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5 и ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В". Пока состоялся только один пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" — в 2014 году. Второй должен был пройти в 2016-м, но его перенесли на конец 2019-го.

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Энергомаш им. Глушко
Похожие новости
08.06.2017
Стоимость ракеты "Ангара" будет снижена
12.09.2016
"Россия и Украина не пересекаются, создавая ракету Antares для США"
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
26.06.2013
Россия может прекратить поставки ракетных двигателей в США
24.04.2007
Су-35 против "Суперхорнета"
1 комментарий
№1
21.01.2019 16:33
Ошибка .Это Ракета-носитель "Протон",а не"Ангара".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 16:36
  • 20
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 21.01 16:33
  • 1
В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"
  • 21.01 16:18
  • 24
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 21.01 16:11
  • 13
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy
  • 21.01 16:11
  • 2
Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году
  • 21.01 16:08
  • 4
Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети
  • 21.01 16:04
  • 4
В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30
  • 21.01 15:56
  • 11
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 21.01 15:56
  • 2
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 21.01 15:51
  • 1
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 21.01 15:39
  • 5
В России испугались падения российского атомолета
  • 21.01 15:35
  • 2
У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров
  • 21.01 15:18
  • 1
Ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
  • 21.01 15:18
  • 7696
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.01 15:11
  • 151
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч