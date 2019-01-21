В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, заявили в НПО "Энергомаш" — производителе двигателей.

В преддверии Королёвских чтений по космонавтике в Москве специалисты "Энергомаша" представили тезисы своего доклада.

В нем говорится, что особенность ракет "Ангара-А5" — пакетное расположение первой и второй ступеней, то есть четыре блока первой ступени окружают блок второй.

Из-за этого возникает необходимость дросселирования — работы при пониженном давлении — и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме 30 процентов от номинального значения тяги.

При тяге ниже 38 процентов в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", говорится в документе.

Отмечается, что меры борьбы с этой проблемой не всегда срабатывают.

Так, для устранения этой особенности в конструкцию устройства внедрен специальный клапан, что помогает уменьшить амплитуду колебаний.

Однако, по словам специалистов, на отдельных экземплярах двигателя колебания сохраняются.

"Из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя", — говорится в документе.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5 и ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В". Пока состоялся только один пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" — в 2014 году. Второй должен был пройти в 2016-м, но его перенесли на конец 2019-го.