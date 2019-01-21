Съемки в космосе и фоторужье: уникальные изобретения советских дизайнеров

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Анна Кочарова. Кинокамеры для космоса, "послушная мебель" и умные часы — то, что создавали советские художники-конструкторы, зачастую опережало время. Директор по развитию Московского музея дизайна Ольга Дружинина рассказала РИА Новости о том, какие отечественные разработки прошлого века были востребованы во всем мире, а что пригодилось бы и сегодня.

Часы будущего

Проект часов будущего "Гомо телекомус". 1985 год Источник изображения: © Собрание Московского музея дизайна

За 30 лет до Apple Watch, в 1985 году, в СССР разрабатывали многофункциональные часы "Гомо телекомус", рассчитанные на четыре возрастные группы. Для детей — "телекомус-няня", для школьников и студентов — "телекомус-учитель". "Телекомус-секретарь" мог пригодиться в работе, а "телекомус-помощник" — пожилым людям с ограниченными возможностями.

Проект намного опередил время: дизайнеры "предсказали", что часы превратятся в универсальное средство коммуникации, хранения информации, контроля состояния здоровья и многого другого.

Система должна была подключить человека ко Всемирной информационной сети, позволяющей, например, "находясь на борту самолета на пути из Москвы в Варшаву, узнать, который там час и какая погода".

По представлениям изобретателей, люди будущего откажутся от бумажных документов: все это планировалось загружать в "телекомус" и предъявлять при электронном контроле. Проект так и не был воплощен, хотя задействованные в нем технологии уже существовали.

Корпусная мебель

Проект мебели для общей комнаты двухкомнатной квартиры. 1962 год Источник изображения: © Из альбома А.И. Белорусского "Мебель". 1962

Малогабаритная мебель приобрела популярность в Советском Союзе во времена массового возведения хрущевок: массивная обстановка старого образца была просто невозможна в новых квартирах.

В конце 1950-х годов дизайнер Юрий Случевский предложил систему модульной мебели, комплект для квартир в Черемушках: стеллажи, столы, стулья. Пропорции формировались, исходя из среднего роста человека и размеров жилья. Благодаря сочетаемости секций можно было создавать разные комбинации.

Случевский считал, что мебель должна быть "послушной". "Необходимо отобрать у мебели власть над человеком, — писал он в одной из статей. — Только тогда мы сможем оборудовать наше жилище в соответствии с особенностями нашей жизни, наших привычек и вкусов".

Первый минивэн

Микроавтобус РАФ-977. Дизайнер С. Мирзоян. 1959 год Источник изображения:

Первый советский минивэн РАФ-977 "Латвия" спроектировала в 1959 году на Рижском заводе автобусных кузовов конструктор Светлана Мирзоян. Это редкий пример женщины-дизайнера автомобилей не только в СССР, но и во всем мире.

Мирзоян занималась сразу всем — от экстерьера и интерьера автомобиля до рекламных брошюр. Она предлагала стилевое, колористическое решение и защищала проект в министерстве.

Заводские технологии не позволяли воплотить некоторые идеи: например, сделать на боковинах кузова три окна вместо пяти, чтобы осовременить внешний вид. Тем не менее автобус быстро запустили в производство. В 1960 году модель РАФ-977 отметили премией на выставке в Лондоне.

У РАФ-977 "Латвия" было множество модификаций: служебный и туристический транспорт, маршрутное такси, скорая помощь. Советский минивэн производили и поставляли во многие страны мира вплоть до конца 1970-х.

Камеры для космоса

Владимир Рунге с чистовым макетом киносъемочного аппарата "К3" Источник изображения: © Фото : из личного архива В. Рунге

Первый вариант кинокамеры для космоса "К2" дизайнер Красногорского завода Альберт Смирнов создал в 1968 году. Камера предназначалась для съемок на поверхности Луны, в условиях глубокого вакуума и больших перепадов температур.

Два переключающихся объектива, электропитание — от источника в скафандре космонавта, полностью герметичная конструкция со специальной теплозащитой.

В 1971 году художники-конструкторы Владимир Рунге и Евгений Жердев разработали кинокамеру "К3" для съемок внутри космического корабля, а также в капсуле, спускаемой на Луну, и на самой лунной поверхности. Консультировали дизайнеров летчики-космонавты Алексей Леонов и Георгий Гречко.

Прицеп на колесах

Прицеп на колесах к легковому автомобилю "Рапан" Источник изображения: © Фото : Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), 1988

Жилые автоприцепы, их еще называли "караваны", пользовались большой популярностью на Западе. В Советском Союзе подобная разработка появилась только в 1988 году. Заказчиком выступило одно из подразделений конструкторского бюро Туполева: возможно, этим объясняется "космический" внешний вид жилого фургона "Рапан".

На шести квадратных метрах дизайнеры создали комфортное жилье: двуспальное место для взрослых, трансформируемое в обеденную зону, двухэтажная кровать для детей, превращавшаяся в игровую площадку, полноценный кухонный блок с рабочей поверхностью, газовой плитой, малогабаритным холодильником, мойкой и сушкой. Имелись также шкаф для одежды, биотуалет и душевая.

Предполагалось, что в случае необходимости для удлинения кузова можно будет добавить модульную секцию и дополнительный сантехнический блок. Заказчик одобрил проект, но до реализации дело так и не дошло.

Речная ракета

Речной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Ракета" Источник изображения: © Фото : Собрание Московского музея дизайна

В конце 1950-х и начале 1960-х Советский Союз занял лидирующие позиции в области речного судостроения — во многом благодаря разработкам Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях города Горький под руководством Ростислава Евгеньевича Алексеева. Выдающийся ученый, конструктор, изобретатель, он занимался судами на подводных крыльях, спроектировав малопогруженное крыло, которое было намного сложнее авиационного.

Всего за несколько лет возникло целое семейство таких транспортных средств: "Ракета", "Метеор", "Комета", "Чайка". Суда курсировали не только по рекам Советского Союза, но и, например, по Темзе — экспорт был очень активный. Позднее Алексеев совершил еще одну техническую революцию на водном транспорте — создал корабли-экранопланы, низколетящие над водой.

Фоторужье

Испытания фоторужья "Фотоснайпер" во ВНИИТЭ Источник изображения: © Фото : из личного архива В. Рунге

Первое фоторужье, сконструированное в начале 1960-х инженером и кадровым военным Самуилом Малинским, действительно представляло собой фактически обычное ружье с прикрепленной к нему камерой. "Фотоснайпер" 1984 года, разработанный Владимиром Рунге и студентом Строгановки Михаилом Малышевым, был более технически совершенным и позволял снимать объекты под большим углом зрения.

Однако возникли непредвиденные препятствия при получении патента: конструкторов раскритиковали за то, что этот комплекс внешне не имел ничего общего с фоторужьем.

"Была такая установка: форма изделия должна соответствовать тому, для чего оно предназначено, — говорит Рунге. — Не делайте часы в виде футбольного мяча, мельницы или домика: часы есть часы". Помогла случайно увиденная Рунге американская реклама, на которой фигурировал советский "Фотоснайпер". В рекламе говорилось, что как только вы наведете эту конструкцию на политика или бизнесмена, чтобы сделать фото, вся гамма человеческих чувств отразится на его лице. И приписка: "Не делайте этого, если вам дорога жизнь. Охрана не дремлет!"

Владимир Рунге отправил рекламу в патентную службу, там посмеялись, извинились и выдали свидетельство. Вскоре на экраны вышел мультфильм "Каникулы в Простоквашино", где обыгрывается внешнее сходство этого фотоаппарата с оружием.