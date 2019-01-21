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21.01.2019
РИА Новости

Реактивный пиар. В чем украинская "Ольха" уступает российскому "Торнадо"

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Испытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха"
Испытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха".
Источник изображения: © AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service Pool

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Андрей Коц. "Оружие будущего", "высокоточный комплекс", "аналогов в мире нет" — украинские военные эксперты не скупятся на похвалы реактивной системе залпового огня "Ольха" киевского конструкторского бюро "Луч". Министр обороны Степан Полторак сообщил о начале серийного производства. Можно ли отнести "Ольху" к инновационным разработкам — в материале РИА Новости.

Небрат "Смерча"

Специалисты КБ "Луч" создали эту РСЗО в рекордно короткие сроки. Президент Петр Порошенко дал представителям оборонки соответствующее поручение на заседании Совета национальной безопасности 27 января 2016-го, а первые огневые испытания новинки состоялись уже в марте. По словам ответственных лиц — успешно. Тестовые пуски ракет продолжились в августе 2016-го — на полигоне под Одессой отстреляли 14 реактивных снарядов. В апреле 2017-го КБ "Луч" опубликовало видео попадания боеприпаса "Ольхи" в учебную цель. В ноябре на заводе "Артем" начался монтаж линии производства корпусов боеприпасов для "Ольхи". Общественности комплекс впервые представили на параде ко Дню независимости 24 августа 2018-го. И вот, по словам Полторака, "Ольха" пошла в серию.

Стремительность реализации проекта впечатляет. Так быстро "высокоточное оружие будущего" не способны создать даже американцы с их огромным военным бюджетом. Но при ближайшем рассмотрении "Ольха" оказалась далеко не первой свежести. К какому типу вооружений ее отнести, пока не могут определиться сами украинцы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов называет "Ольху" реактивной системой залпового огня. Петр Порошенко и Минобороны Украины считают, что это высокоточный снаряд. Некоторые СМИ и вовсе убеждены, что "Ольха" — оперативно-тактический ракетный комплекс, схожий с российским "Искандером".

На самом же деле "Ольха" представляет собой, по сути, модернизацию советской РСЗО "Смерч", принятой на вооружение более 30 лет назад. От исходной системы украинская новинка унаследовала, в частности, шасси МАЗ. В дальнейшем его планируют заменить "домашней" разработкой Кременчугского автомобильного завода. Комплекс способен применять всю номенклатуру 300-миллиметровых боеприпасов "Смерча". Отличительная черта "Ольхи" — управляемая ракета, созданная специально под нее.

Имеющий аналоги

Обозначение и точные тактико-технические характеристики управляемой ракеты держат в секрете. Из открытых источников известна масса снаряда — около 800 килограммов. Боеголовка массой до 250 килограммов может быть осколочно-фугасной, кассетной или термобарической. По массогабаритным характеристикам ракета соответствует штатным боеприпасам РСЗО "Смерч".

РСЗО "Ольха" на военном параде в Киеве

Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Ukrainian tactical missile system Vilkha / Cropped image

По словам разработчиков, реактивный снаряд "Ольхи" управляем на начальном и конечном отрезках траектории полета. В передней части размещен пояс из 90 маленьких импульсных двигателей, которые стабилизируют и направляют ракету в нужном направлении. На конечном этапе дополнительно раскрываются аэродинамические рули, обеспечивающие точное наведение на цель.

Система наведения — инерциальная с возможностью корректировки траектории в полете по сигналам GPS. Ранее прорабатывался вариант с лазерной системой наведения на конечном участке полета, однако его признали нецелесообразным. Пуск полного пакета из 12 ракет занимает 48 секунд. Заявленная максимальная дальность стрельбы — около 120 километров. Очень неплохо в сравнении с советской РСЗО "Смерч", бьющей на 70-80 километров максимум. Но совсем не впечатляет на фоне новых российских разработок.

Снаряд под выборы

Российская модернизация "Смерча", "Торнадо-С", поступает в войска с 2016-го. Внешне тоже мало отличается от предшественника, но существенно превосходит по боевым возможностям — благодаря современной аппаратуре бортового управления и связи, автоматизированной системе управления наведением и огнем, оборудованию для работы с навигационной системой ГЛОНАСС, а также новым реактивным корректируемым снарядам 9М542 с дальностью полета 120 километров. Имеется система коррекции траектории полета реактивных снарядов по углам тангажа и рысканья. То есть, как и боеприпас "Ольхи", 9М542 корректирует собственный "маршрут" для более точного поражения цели.

РСЗО "Торнадо-С"

Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

Важно отметить, что на начало 2014-го ВСУ из высокоточного дальнобойного ракетного оружия располагали только оперативно-тактическими комплексами "Точка-У" постройки 1970-х годов, а также несколькими десятками РСЗО "Смерч". С обеими системами связан ряд сложностей. Украинские "Точки" морально и физически устарели, срок действия ракет подошел к концу. Высокоточным это оружие тоже назвать сложно, чему свидетельством низкая результативность применения ОТРК в Донбассе. Что же касается "Смерчей", ВСУ уже давно столкнулись с нехваткой 300-миллиметровых реактивных снарядов. Дефицит усугубился недавними пожарами на военных складах (в частности, в Балаклее и Калиновке в марте и сентябре 2017 года), уничтожившими львиную долю боезапаса.

Таким образом, по-настоящему дальнобойного высокоточного ракетного оружия у ВСУ просто нет. Отсюда и завышенные ожидания от "Ольхи" — по сути, старой системы с новым боеприпасом. Более сложные и точные комплексы, такие как "Искандер", принятый на вооружение российской армии в 2006-м, украинский ВПК производить не в состоянии. Сказывается острая нехватка финансирования, изношенность производственной и научной базы, дефицит квалифицированных кадров.

Ажиотаж, раздутый Киевом по случаю серийного производства "Ольхи", и громкие дифирамбы украинских политиков и журналистов реального положения дел не отражают. Зато помогают Петру Порошенко повысить рейтинг в преддверии президентских выборов, намеченных на весну.

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Искандер
Торнадо
Торнадо-С
Точка-У
Компании
АвтоКрАЗ
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
МАЗ ОАО
Сплав НПО
Проекты
GPS
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2 комментария
№1
21.01.2019 08:43
Быстрые сроки создания ракеты говорят о краже секретных документов по РСЗО Торнадо из РФ...Мало еще в России ловят патриотов иностранных государств ( заблудившихся в России ) в погонах и без них...а зря.
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№2
21.01.2019 13:06
Как минимум, головные части ракеты "Ольха" не могут планировать. Для этого аэрдинамические рули нужны. А это потребует снижения массы боевой части для пусков на 120 км.

Цитата, Flying squad сообщ. №1
Быстрые сроки создания ракеты говорят о краже секретных документов по РСЗО Торнадо из РФ...
В ракетах 9М544 используется система управления с аэродинамическими рулями, а в "Ольхе" пакет импульсных двигателей коррекции. Скорее им США или Китай помогли.

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