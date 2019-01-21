Спасательный плот найден в районе катапультирования летчиков Су-34 в ДФО
Самолет АН-12.
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Самолет Ан-12 обнаружил в районе катапультирования летчиков Су-34 на Дальнем Востоке индивидуальный спасательный плот одного из пилотов, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Минобороны РФ подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке, самолеты коснулись друг друга в воздухе.
"Самолет Ан-12 поисково-спасательных сил Восточного военного округа обнаружил в районе катапультирования летчиков индивидуальный спасательный плот одного из пилотов. В район катапультирования направлены вертолеты поисково-спасательных сил ВВО, корабли и суда в непосредственной близости от данного места", - говорится в сообщении.
18.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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