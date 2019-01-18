Могу копать…

Главным постулатом изобретательства является отказ от создания лишних сущностей, т. е. пресловутых «пятых» собачьих ног или селекционное взращивание козбаянистов. В то же время, основным источником «распила» бюджета в любом МО зачастую становятся как раз те самые бесполезные примочки, для обоснования внедрения которых и подряжают проплаченных «плакальщиц» (и по совместительству — Предводителей дилетантства на форумах и СМИ) с халтурно отработанной агентурной легендой «эксперт по чему-то-там». Свой «дар озарения» они обретают в лучших традициях экстрасенс-шоу: полез на елку за грушами и упал, но санитары не догнали...

Мы уже рассматривали несколько подобных направлений в статье «Фетиш мирного времени», где согласно единственно возможной для нашей страны тактики «стреляю вторым» свою никчемность показала противолодочная авиация, а следовательно — и весь набор ее вооружения, включая (но не ограничиваясь) РГАБ, Загонами (1-ми и 2-ми), торпедами авиационного базирования и пр. Аналогичный анализ каждый может провести самостоятельно и для противолодочных кораблей и противоОДНОминных тральщиков а-ля 12700 «Александрит» и Ко. Еще раз: не бахвальное участие в парадах или послевоенное разминирование (как в Ираке, Египте и др.), а действия в промежутке «шо, опять помидоры?» или «таки война». Подсказка: далее этого временного интервала наличие вышеуказанных «боевых» средств обрывается…

Ленивый только еще не пинал мелодраму с выбором замены (или «воскрешения»?) АК-74, постановку на вооружение «африканской катюши» - 40-мм Балкана, повальное увлечение багги и бабах-мобилями — причем, все это параллельно с полным равнодушием к ударным БПЛА (особенно тактическим) и реально нужной (а не выставочно-попильной) морской робототехнике!

Затянувшаяся сирийская компания, которая превратила этот участок Азии в сплошное кладбище бронетехники (разной «национальности»), наглядно продемонстрировала всю бездарность военного руководства и отсталость тактических приемов в условиях имеющегося абсолютного превосходства и совокупного бессилия устаревших монстроподобных медлительных технологий. Образно говоря, наше МО опустилось до уровня «бармалеев» и воевало на их условиях — на карачках. Но что еще ужаснее — это повсеместное внедрение данного «опыта» в войсках, иными словами — насаждение «бармалеизации» Вооруженных Сил РФ!

Судя по принимаемым решениям о разработке армейских новшеств ключевыми задачами солдата остаются неизменные вот уже много лет строительство генеральских дач и копка их огородов. Иначе зачем анонсировать включение в экипировку «Ратник-3» пассивного экзоскелета? Несомненно, для ряда категорий служб он необходим: саперы, спасатели, пожарники давно ждут приспособления, облегчающее им ношение тяжелой амуниции. Но специфика их работы не предполагает прямого контакта с противником, в отличие от будущих обладателей этих маскарадных костюмов «недотерминаторов».

Наоборот, вместо позиционирования бойца как «шагателя и таскателя всего на себе» ведущие армии мира стараются превратить его в оператора (удаленного!) многочисленной робототехники или даже просто — инициатора ее включения и действия по заданным алгоритмам. И эти робоустройства гораздо проще катить (тем более — перевозить механизировано) по земле или перемещать по воздуху (на БПЛА и планерах с гибким крылом), чем взгромождать на спину: ведь если противник рядом, ему не составит труда обнаружить движение хоть «Борова», хоть солдата, будь он в экзоскелете или на цирковых ходулях — снайперу все едино.

В противовес этому огородно-шанцевому инструменту предлагается наделить пехотинца танковой мощью путем трансформации «кощее-скелетов» и роботачанок в унифицированное транспортное средство — амфибийную танкетку-ракетоносец «Жужелицу». Ее размеры и масса будут сопоставимы с «Москвичем-412», но она будет одноместная с возможностью внешнего управления. Дешевая керамическая противопульная броня танкетки заменит солдату бронежилет, а подъемная штанга с видеокамерой и приемопередатчиком радиосигналов позволит вести огонь из-за укрытий, что наряду с миниатюрными размерами обеспечит высокую боевую устойчивость.

Кроме 40-ка 80-мм «Сколопендр» в вертикальных ПУ имеется и знакомый ПП «Вилы», на который возложена не только оборона ближней зоны, но и своеобразный КАЗ от барражирующих боеприпасов. Причем, «Сколопендры» также могут играть роль ПВО против малоскоростных низковысотных целей, как БПЛА и вертолет. Аварийная катапульта позволит быстро покинуть подбитую «Жужелицу»: падение с высоты 1,5м все-таки меньшее зло, чем рвущиеся снаряды. Предусмотрена специальная система вентиляции кондиционирования/обогрева внутреннего пространства оператора.

Налицо смена парадигмы и даже эпохи, как когда-то от динозавров к млекопитающим: вместо монструизации, наращивания брони и стоимости идет переход на массовость, миниатюрность, скрытность и маскировку одновременно с заменой «прямострельного» оружия на управляемое (куда угодно). Уже много раз говорилось, что наведение «Сколопендры» можно передать любому другому устройству, знающему пароль, а БПЛА-подскока на кабеле — наиболее оптимальное решение даже при наличии подъемной штанги.

Из предыдущих публикаций известно, что «Жужелица» сама может управляться дистанционно: либо с другой «Жужелицы», либо со съемного пульта управления, который оператор-водитель забирает с собой при оставлении боевой машины. Такая возможность может потребоваться при прохождении вероятно заминированных участков или при разведке боем, когда роботизированная танкетка выступает «наживкой» для огневых точек противника, уничтожаемых уже другими «Жужелицами» или «Сколопендрами» с «Коконов». Где-то впереди «Жужелиц» можно запускать и «Борова», которого могла буксировать танкетка — тактических вариантов много. Цель одна: снижение потерь при обязательном достижении победы.

Необходимо отметить, что пульт-шатлл один из сложнейших приборов, который предстоит разработать, по совокупности свойств: надежности работы внутри и снаружи танкетки, минимизация размеров и массы, длительности и дальности передачи данных (у него ведь будет собственный экран!). Да и вообще, трудно назвать хоть один узел в «Жужелице», который был бы похож на существующий: гусеничная трансмиссия - и та новая. Напоминаю — минимум стальных деталей, здесь вам не тут!

Обучение вождению на танкетке можно начинать с детства — через компьютерные игры и проведение соревнований «Юнармии». Это позволит оттачивать не только тактическое мастерство будущих воинов, но и обучать «искусственный интеллект» на различных примерах и боевых ситуациях — ведь не секрет, что все идет именно к этому… Впрочем, не у всех: кому-то важнее, чтобы солдаты таскали больше цемента на фазендах и глубже копали «механизированной» лопатой, приучая их не к славным победам, а рытью могил — для себя и товарищей...

Синица Владислав, конструктор-изобретатель