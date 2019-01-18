Могу копать…
Главным постулатом изобретательства является отказ от создания лишних сущностей, т. е. пресловутых «пятых» собачьих ног или селекционное взращивание козбаянистов. В то же время, основным источником «распила» бюджета в любом МО зачастую становятся как раз те самые бесполезные примочки, для обоснования внедрения которых и подряжают проплаченных «плакальщиц» (и по совместительству — Предводителей дилетантства на форумах и СМИ) с халтурно отработанной агентурной легендой «эксперт по чему-то-там». Свой «дар озарения» они обретают в лучших традициях экстрасенс-шоу: полез на елку за грушами и упал, но санитары не догнали...
Мы уже рассматривали несколько подобных направлений в статье «Фетиш мирного времени», где согласно единственно возможной для нашей страны тактики «стреляю вторым» свою никчемность показала противолодочная авиация, а следовательно — и весь набор ее вооружения, включая (но не ограничиваясь) РГАБ, Загонами (1-ми и 2-ми), торпедами авиационного базирования и пр. Аналогичный анализ каждый может провести самостоятельно и для противолодочных кораблей и противоОДНОминных тральщиков а-ля 12700 «Александрит» и Ко. Еще раз: не бахвальное участие в парадах или послевоенное разминирование (как в Ираке, Египте и др.), а действия в промежутке «шо, опять помидоры?» или «таки война». Подсказка: далее этого временного интервала наличие вышеуказанных «боевых» средств обрывается…
Ленивый только еще не пинал мелодраму с выбором замены (или «воскрешения»?) АК-74, постановку на вооружение «африканской катюши» - 40-мм Балкана, повальное увлечение багги и бабах-мобилями — причем, все это параллельно с полным равнодушием к ударным БПЛА (особенно тактическим) и реально нужной (а не выставочно-попильной) морской робототехнике!
Затянувшаяся сирийская компания, которая превратила этот участок Азии в сплошное кладбище бронетехники (разной «национальности»), наглядно продемонстрировала всю бездарность военного руководства и отсталость тактических приемов в условиях имеющегося абсолютного превосходства и совокупного бессилия устаревших монстроподобных медлительных технологий. Образно говоря, наше МО опустилось до уровня «бармалеев» и воевало на их условиях — на карачках. Но что еще ужаснее — это повсеместное внедрение данного «опыта» в войсках, иными словами — насаждение «бармалеизации» Вооруженных Сил РФ!
Судя по принимаемым решениям о разработке армейских новшеств ключевыми задачами солдата остаются неизменные вот уже много лет строительство генеральских дач и копка их огородов. Иначе зачем анонсировать включение в экипировку «Ратник-3» пассивного экзоскелета? Несомненно, для ряда категорий служб он необходим: саперы, спасатели, пожарники давно ждут приспособления, облегчающее им ношение тяжелой амуниции. Но специфика их работы не предполагает прямого контакта с противником, в отличие от будущих обладателей этих маскарадных костюмов «недотерминаторов».
Наоборот, вместо позиционирования бойца как «шагателя и таскателя всего на себе» ведущие армии мира стараются превратить его в оператора (удаленного!) многочисленной робототехники или даже просто — инициатора ее включения и действия по заданным алгоритмам. И эти робоустройства гораздо проще катить (тем более — перевозить механизировано) по земле или перемещать по воздуху (на БПЛА и планерах с гибким крылом), чем взгромождать на спину: ведь если противник рядом, ему не составит труда обнаружить движение хоть «Борова», хоть солдата, будь он в экзоскелете или на цирковых ходулях — снайперу все едино.
В противовес этому огородно-шанцевому инструменту предлагается наделить пехотинца танковой мощью путем трансформации «кощее-скелетов» и роботачанок в унифицированное транспортное средство — амфибийную танкетку-ракетоносец «Жужелицу». Ее размеры и масса будут сопоставимы с «Москвичем-412», но она будет одноместная с возможностью внешнего управления. Дешевая керамическая противопульная броня танкетки заменит солдату бронежилет, а подъемная штанга с видеокамерой и приемопередатчиком радиосигналов позволит вести огонь из-за укрытий, что наряду с миниатюрными размерами обеспечит высокую боевую устойчивость.
Кроме 40-ка 80-мм «Сколопендр» в вертикальных ПУ имеется и знакомый ПП «Вилы», на который возложена не только оборона ближней зоны, но и своеобразный КАЗ от барражирующих боеприпасов. Причем, «Сколопендры» также могут играть роль ПВО против малоскоростных низковысотных целей, как БПЛА и вертолет. Аварийная катапульта позволит быстро покинуть подбитую «Жужелицу»: падение с высоты 1,5м все-таки меньшее зло, чем рвущиеся снаряды. Предусмотрена специальная система вентиляции кондиционирования/обогрева внутреннего пространства оператора.
Налицо смена парадигмы и даже эпохи, как когда-то от динозавров к млекопитающим: вместо монструизации, наращивания брони и стоимости идет переход на массовость, миниатюрность, скрытность и маскировку одновременно с заменой «прямострельного» оружия на управляемое (куда угодно). Уже много раз говорилось, что наведение «Сколопендры» можно передать любому другому устройству, знающему пароль, а БПЛА-подскока на кабеле — наиболее оптимальное решение даже при наличии подъемной штанги.
Из предыдущих публикаций известно, что «Жужелица» сама может управляться дистанционно: либо с другой «Жужелицы», либо со съемного пульта управления, который оператор-водитель забирает с собой при оставлении боевой машины. Такая возможность может потребоваться при прохождении вероятно заминированных участков или при разведке боем, когда роботизированная танкетка выступает «наживкой» для огневых точек противника, уничтожаемых уже другими «Жужелицами» или «Сколопендрами» с «Коконов». Где-то впереди «Жужелиц» можно запускать и «Борова», которого могла буксировать танкетка — тактических вариантов много. Цель одна: снижение потерь при обязательном достижении победы.
Необходимо отметить, что пульт-шатлл один из сложнейших приборов, который предстоит разработать, по совокупности свойств: надежности работы внутри и снаружи танкетки, минимизация размеров и массы, длительности и дальности передачи данных (у него ведь будет собственный экран!). Да и вообще, трудно назвать хоть один узел в «Жужелице», который был бы похож на существующий: гусеничная трансмиссия - и та новая. Напоминаю — минимум стальных деталей, здесь вам не тут!
Обучение вождению на танкетке можно начинать с детства — через компьютерные игры и проведение соревнований «Юнармии». Это позволит оттачивать не только тактическое мастерство будущих воинов, но и обучать «искусственный интеллект» на различных примерах и боевых ситуациях — ведь не секрет, что все идет именно к этому… Впрочем, не у всех: кому-то важнее, чтобы солдаты таскали больше цемента на фазендах и глубже копали «механизированной» лопатой, приучая их не к славным победам, а рытью могил — для себя и товарищей...
Синица Владислав, конструктор-изобретатель
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- В новости упоминаются
и рассматривается только со стороны проведения атакующих действий.
Он забыл о боевых действиях в городе, горах да и просто в лесополосе.
где любая наземная техника, сковывает действия подразделений не важно
в атаке или в обороне. Не важно гусеничная она или колесная,
эффективность летающей техники в рамках обнаружения цели так же
значительно снижена. Из за естественных маскирующих противника препятствий.
И кто сказал автору что противник в том же городе например побежит жечь "жужелицу",
папуасы поглупее - да побегут, более вменяемая армия сделает с ними то же что сделали чеченцы с танковыми колоннами в грозном в 95-м или Украинцы с Беркутом, топа гражданских и 2-3 коктейля Молотова из за их спин или из окон, волчьи ямы в лесу и в итоге техника сколько бы она не стоила в яме которою достаточно на 3 метра в глубину заполнить водой ….
Да и например потаскать то же "Утёс", я скорее соглашусь в экзоскилете чем на себе переть его в горы. Как впрочем и АГС и Гранатометы любых модификаций да и патроны к этому всему крайне немало весят + возможность на основе экзоскелета правда уже активного увеличить защищенность солдата. И да сооружать\преодолевать укрепления надо и в горах и в городах и лесах и это задача всегда возлагается на пехотные подразделения.
Тем более что экзоскелет - если посмотреть его развитие в будущее мне видеться как стремление отойти от громоздкой техники такой как танки, бмп в экзоскелете сколько ты на него не навесь солдат все равно будет манёвреннее танка или бмп ему требуется меньше
защиты потому как убивать одного солдата даже в экзоскелете ракетой за 400 - 500 тысяч долларов, не выдержит не одна экономика. А любая война в современном мире - это экономика.
Сейчас вы мне ответите, что роботы на потоке дешевле - да согласен дешевле, только надежного беспроводного способа ими управлять нету, (хорошими РЭБ может обладать не только Россия но и противник).а и ещё стоит вспомнить про разработки во многих странах мира ЭМИ оружия для вывода любой робототехники из строя. Как следствие наращиваем защиту для повышения живучести - и получаем тот же неповоротливый танк только автоматизированный - замкнутый круг. Проще их сейчас сразу автоматизировать те же уже произведенные Т-72 например.
Но это не отменяет необходимости разрабатывать и их.
Только это перспектива среднесрочная, а вот экзоскелет краткосрочная.
Да и тому же оператору надо обеспечить мобильность и максимальную живучесть, в тот же бункер отправить ракету где будет 50-100 операторов, будет экономически оправдано.
Тем более что он стационарен да даже машину типа камаза или тайфуна с 4-6 операторами уничтожить\вывести из строя\ захватить - экономически оправданно, А вот с точки зрения экономики роботы неоправданны так как им всем требуется энергия, в то время как в том же пассивном экзоскелете используется энергия самого человека и отдохнув он снова будет способен "бежать в колесе", являясь самым дешёвым источником энергии на земле.
Источники энергии не бесконечны и потому достаточно лишить противника доступа к возможности их возобновлять и все роботизированные и электронные системы достаточно быстро перестанут работать, потому и американцы и наши пытаются разработать новую систему для "белок в колесе", более энергоемкий вариант часов с автоподзаводом.
являясь самым дешёвым источником энергии на земле.С маленькой поправкой - в рабовладельческом обществе)
Что касается операторов, то им вовсе не нужно сидеть в одном бункере. Более того, они могут быть на Курильских островах, а боевые действия могут быть в Каннах)
Конечно, нужно технологически выводить человека из зоны "боя". Но это именно, как вы говорите, среднесрочная перспектива. Долгосрочная - КОНТРОЛЬ без явного боя вообще.
А поправка неуместна ваша - по той причине что свободный или несвободный человек значения не имеет в данном контексте. Так как вы прекрасно поняли идею самообеспечения человека дешёвой энергией, самый эффективный с точки зрения экономики способ - это он сам.
Да они могут сидеть по всей челябинской области и например или использовать спутник например, но уничтожите вы всех живущих в данной области или например просто заблокируйте доступ ёё к средствам связи и ваши войска в Канах встанут как железные болванчики посреди поля боя.
Грунтовые мобильные комплексы ядерных ракет - неуязвимы не потому что они такие маленькие, или их невозможно обнаружить, а потому что постоянно перемещаются, по территории страны. Вы умный человек и думаю спроецировать на операторов вам не составит труда.
Почему я вижу экзоскелет как средства оператора ? Все очень просто, запас хода значительно выше чем без оного так как оператору необходимо перевозить с собою некий комплекс оборудования для управления роботами, машины и другие подвижные средства хороши далеко не везде, источники энергии то же доступны не везде, а если в процессе движения оператора из точки А в точку Б, какой то элемент экипировки будет накапливать заряд необходимый для работы средств связи и управления роботами, то достигнув точки Б, оператор 1. Будет способен начать управление роботами немедленно так как не устанет (большую часть переносимого веса заберёт экзоскелет) 2.Будет заряженный элемент питания, который он всегда сможет дозарядить просто походив вокруг полянки скажем.
В результате огромная автономность оператора.
и ещё.... а кто и в чем ? будет чинить роботов, заправлять, перезаряжать, эвакуировать, транспортировать - ещё роботы ? Слишком много энергии потребуется на связь и управление всем этим - даже самые сильные экономики мира не смогут себе позволить такую войну.
Синица Владислав, конструктор-изобретательНадо это вверху статьи ставить - можно сразу не читать этот бред. Очередная серия записок сумасшедшего, возомнившего себя самым умным с рассказами про то как из деталей с рынка за 3 копейки можно создать непобедимую супер-армию. Все дураки, он один Д'Артаньян, весь в белом.
Наоборот, вместо позиционирования бойца как «шагателя и таскателя всего на себе» ведущие армии мира стараются превратить его в оператора (удаленного!) многочисленной робототехники или даже просто — инициатора ее включения и действия по заданным алгоритмам.Да ну? И кто это уже смог сделать армию из одних дистанционно управляемых роботов? А может такое вот-вот настанет? Да в любом случае людям ещё десятки лет придётся идти в бой, рискуя жизнями, здоровьем, пока технологии разовьются до того, чтобы вообще обходиться без людей. В той же Сирии, в городских боях в частности, как зачищать полуразрушенные здания? Может робот-зачищатель уже на подходе?
А диверсионно-разведывательная группа уходит куда-то в рейд по тылам, с лазаньем по горам и в том числе с альпинистским снаряжением - им не надо на себе тащить много-много патронов, еды, медикаментов и т.д.? Уже готов робот, который полностью сможет заменить человека? Сможет по узким тропинкам ходить без шума, карабкаться по горам, да хотя бы через забор может перелезть?
И эти робоустройства гораздо проще катить (тем более — перевозить механизировано) по землеАга, тут он и по глубоким сугробам будет ехать, а там надо перелезть через что-то, а там залезть куда-то, а тут болото, а тут узкая горная тропа, а тут вообще по вертикальной стене надо лезть - конечно катить проще, ага.
или перемещать по воздуху (на БПЛА и планерах с гибким крылом)Идёт группа по тылам, допустим, 12 человек и каждый тащит минимум по 50 кг на себе. Это каких размеров БПЛА нужен, да так, чтобы в любой момент можно было быстро из него достать что нужно? А что там со скрытностью такого перемещения, когда над тобой летит всё время огромный БПЛА, буквально обозначая твоё присутствие? Сбить этот БПЛА одной ракетой ПЗРК - и весь отряд пустой от одного выстрела?
Дешевая керамическая противопульная броня танкетки заменит солдату бронежилетСолдат может где-то лежать и его вообще не видно и даже не догадываешься, что он где-то рядом, а эти штуки будут как новогодние ёлки в ночи. Не то что у НАТО, да у любых бармалеев есть ДШК, есть РПГ - для этой дешёвой керамической противопульной брони. Просто стрельба по мишени.
чем взгромождать на спину: ведь если противник рядом, ему не составит труда обнаружить движение хоть «Борова», хоть солдата, будь он в экзоскелете или на цирковых ходулях — снайперу все едино.Одним движением, за секунду, сбросил рюкзак, перебежал, залёг, откатился, отполз, укрылся как-то, поменял позицию - начал бой. А робот так и будет торчать как мишень на полигоне - расстреливай его .50 снайперскими патронами, из РПГ и т.д. - возможностей для манёвра, для использования рельефа местности у робота-носильщика на колёсиках гораздо меньше, чем у человека, особенно хорошо подготовленного спецназовца. Испытывали американцы роботов-мулов, но что-то вот не пошло у них - очевидно технологии слишком далеки от совершенства с одной стороны, а с другой - это ещё и слишком дорого.
Если уж тащить с собой какую-то бронетехнику, то это должна быть максимально хорошо защищённая, робот на платформе "Армата" с очень серьёзной бронёй, способной противостоять РПГ, а также с КАЗ, ДЗ, РЭБ, аэрозолями, с тепловизорами, АФАР, РОФАР и т.д.. Вот такую бронетехнику можно слать вперёд пред людьми для выявления и подавления огневых точек, для дальнейшей поддержки пехоты. Но это не 3 копейки.
TopGear
По сути автор прав.Да ахинею он городит. Впрочем для него это обычное дело.
Функционально солдат должен двигаться в сторону оператора, а не мула.Экзоскелет - дело ближайшего будущего, а полная роботизация - это более отдалённая перспектива. Одно другое не исключает никак, просто по времени это разные периоды.
вспомнить про разработки во многих странах мира ЭМИ оружия для вывода любой робототехники из строяЭМИ в первую очередь опасна для современных городов,а не для современной техники.Это очередной миф СМИ о чудо оружие что у нас что у них.Почти вся техника подвергшееся воздействию ЭМИ может быть поставлена "на ноги" и это не так много времени потребует,не говоря о том что с этим эффектом давно "работают".Исключение разве что самолеты в воздухе.А вот для современного крупного города применение ЭМИ это катастрофа.
https://vpk.name/news/164550_tehnicheskii_avantyurizm_ili_zdravyii_smyisl_nuzhnyi_li_glaideryi_vmf.html
в т.ч. комменты
причем там Синичка сама созналась:
Цитата, Aviagr сообщ. №55: что самая лучшая реклама - вирусная