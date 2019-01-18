Уничтожьте или уйдем: США поставили России ультиматум по ДРСМД

В Госдепе назвали условие спасения ДРСМД

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не уничтожит ракету 9М729, которая, по версии Вашингтона, превышает допустимую соглашением дальность действия. Рассматриваемый ранее вариант модификации Россией данной ракетной системы больше не актуален - сохранить соглашение может лишь полная ликвидация оружия.

Если Россия не уничтожит ракету 9М729, которая, как считает Вашингтон, нарушает требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то США выйдут из этого соглашения, сообщила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон газете "Коммерсантъ". Она отметила, что только в этом случае соглашение может быть спасено.

"Мы представили список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету. Это (модификация ракеты. - "Газета.Ru") уже не вариант. Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это не проверяемо", - заявила она.

Томпсон объяснила, что проверке поддается только уничтожение ракет и пусковых установок. "Договор еще вполне можно спасти. Россия просто должна начать его выполнять. Уничтожьте запрещенные системы вооружений, и договор останется в силе. У России до 2 февраля еще есть шанс вернуться к исполнению договора", - подчеркнула замгоссекретаря.

Корреспондент "Коммерсанта" обратил внимание, что и у России есть претензии к США. Он напомнил, что Москву не устраивает размещение в Европе американских пусковых установок противоракет (Мк 41), которые могут быть использованы для размещения крылатых ракет, использование Вашингтоном ракет-мишеней, сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, а также наращивание производства и применения ударных беспилотников американской стороной.

Но Томпсон, продолжая настаивать на своем, заявила об абсолютной безгрешности Соединенных Штатов. "Все наши системы полностью соответствуют нашим международным обязательствам и никоим образом не нарушают Договор о РСМД. Это признают и партнеры США по НАТО. Нельзя сравнивать действия США и России. С нашей стороны нарушений нет. Мы не оснащали несколько дивизионов запрещенными по договору ракетами, у нас нет запрещенных систем на вооружении. А у России есть", - отметила она.

Собеседница издания также сказала, что американскую сторону не убедили предоставленные Россией данные, согласно которым Москва не проводила испытаний ракеты 9М729 со стационарной установки на запрещенную договором дальность.

"Мы показали [российской стороне] разведданные, из которых ясно следует, когда какие системы испытывались и на какую дальность. Они все равно отрицают очевидное. Но факты не лгут. Мы показали нашим союзникам по НАТО те же доказательства, и они полностью поддержали нашу позицию", - заявила Томпсон.

Впрочем, подробнее говорить на эту тему она отказалась, объясняя это тем, что информация засекречена и США делились ею исключительно в рамках закрытых переговоров.

15 января в Женеве состоялись консультации России и США в межведомственном формате по вопросу сохранения ДРСМД. По итогам переговоров замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американская сторона даже не попыталась хоть как-то сблизить позиции сторон. Наоборот, по его словам, она показала четкое стремление "довести до логического завершения заявленную линию на слом договора".

Позже он также отметил, что в претензиях Вашингтона полностью отсутствует содержание. Дипломат заявил: США преподносят свою версию как истину в последней инстанции, не предоставляя при этом никаких доказательств.

Но Москва, по его словам, не собирается мириться со сложившейся ситуацией и "последовательно разоблачает такие подходы и методы Вашингтона".

Андреа Томпсон, в свою очередь, в очередной раз обвинила Россию в нарушении договора и подтвердила, что США начнут процесс выхода из соглашения 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету, "не соответствующую ДРСМД".

Камнем преткновения в вопросе сохранения ДРСМД является российская ракетная система 9М729 (SSC-8), дальность действия которой, по заявлениям американской стороны, нарушает положения ДРСМД. В начале января Томпсон заявляла, что Москве не обязательно уничтожать эту систему. По ее словам, эксперты пришли к заключению, что достаточно просто модифицировать ее, сократив радиус действия. Она подчеркнула, что за ходом выполнения данных процедур должны следить специалисты с обеих сторон.

Отношения между США и Россией по вопросу ДРСМД начали накаляться в октябре прошлого года, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести государство из Договора, заключенного в 1987 году, из-за якобы невыполнения его положений Москвой. Американский лидер также сообщил о намерении наращивать ядерный потенциал своей страны до тех пор, пока другие государства "не придут в чувства", имея в виду в первую очередь Россию и Китай.

В начале декабря прошлого года госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что у России есть два месяца на "возвращение к выполнению" Договора. Если же Москва не предпримет нужных действий, Вашингтон приостановит свои обязательства, отметил он.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что, наоборот, у Москвы есть довольно серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения Договора самими США.

Кстати, об этих претензиях Томпсон тоже уже говорила. Речь идет об американских ракетных комплексах Aegis Ashore в Европе, пусковые установки которых, как утверждает Москва, нарушают ДРСМД. Эксперты, слова которых приводила Томпсон, рекомендовали Вашингтону внести в Aegis Ashore изменения, которые бы не позволили им осуществлять боевой пуск ракеты Tomahawk.

Лидия Мисник