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18.01.2019
РИА Новости

Россия примет участие в авиасалоне Ле Бурже, сообщил источник

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Ле-Бурже
52-я Международная аэрокосмическая выставка в Ле-Бурже.
Источник изображения: © REUTERS/Pascal Rossignol

Россия примет участие в авиакосмическом салоне в Ле Бурже (Париж, Франция) в этом году, однако национальная экспозиция будет касаться только продукции гражданского и двойного назначения, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.

В связи с санкционной политикой Запада Россия резко сократила в последние годы свое участие в международных оружейных выставках в Европе. В частности, в 2018 году Россия фактически проигнорировала участие в авиакосмическом салоне в Фарнборо (Лондон, Великобритания). На предыдущем авиакосмическом салоне в Ле Бурже в 2017 году Россия также демонстрировала только гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения.

"В этом году Россия примет участие в салоне в Бурже, однако будут развернуты лишь несколько экспозиций, в том числе "Вертолетов России", ОАК и "Рособоронэкспорта", - сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что этими же компаниями будут арендованы несколько шале для проведения переговоров с инозаказчиками.

17.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Великобритания
Россия
Франция
Компании
ОАК
РОЭ
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